Branża apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą wiatrakową

Autor: Jędrzej Stachura7 sierpnia, 2025, 18:04
Warszawa, 07.08.2025. Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, 7 bm. Prezydent Karol Nawrocki powołał Kierownictwo Kancelarii Prezydenta RP. (sko) PAP/Paweł Supernak

Branży energetyczna apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o zaakceptowanie ustawy wiatrakowej. Zdaniem organizacji, obecna wersja dokumentu to rezultat szeroko zakrojonego dialogu społecznego i szansa na niższe ceny energii. W liście otwartym deklarują chęć przedstawienia prezydentowi analiz, które pomogą podjąć decyzję.

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał list otwarty przedsiębiorców branży energetycznej i organizacji pozarządowych w sprawie ustawy wiatrakowej. 5 sierpnia Sejm przegłosował jej nowelizację, która teraz trafi na biurko nowego prezydenta.

Apel do prezydenta

We wspomnianym liście, 15 organizacji wyraziło poparcie dla ustawy.

– Lądowa energetyka wiatrowa to obecnie jedno z najtańszych źródeł energii — nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przyczynia się do szybkiego zwiększenia krajowej produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów dla odbiorców końcowych: gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – czytamy w liście otwartym.

– Zależy nam na bezpośrednim przedstawieniu Panu Prezydentowi naszych doświadczeń i analiz, które, jak
wierzymy, mogą stanowić istotne argumenty do uwzględnienia przy podjęciu decyzji o dalszych losach
przedmiotowej ustawy – dlatego wyrażamy gotowość do spotkania, w trakcie którego moglibyśmy przedstawić perspektywę środowisk biznesowych i eksperckich zaangażowanych w prace nad tym aktem prawnym – piszą organizacje.

“Ustawa to nie tylko wiatraki”

Sygnatariusze listu podkreślają, że ostateczna wersja ustawy jest rezultatem szeroko zakrojonego dialogu społecznego oraz konsultacji z interesariuszami.

– Tzw. ustawa wiatrakowa dotyczy nie tylko wiatraków. To zbiór wielu rozwiązań mających na celu wsparcie rozwoju OZE, a w konsekwencji pozytywnie wpływających na ceny energii oraz konkurencyjność naszej gospodarki. Ustawa ta jest ważna nie tylko z perspektywy rozwoju sektora OZE, ale przede wszystkim z punktu widzenia odbiorców w gospodarstwach domowych i przedsiębiorców, zwłaszcza przedsiębiorstw energochłonnych, którym zależy na tym, aby koszty energii były jak najniższe – komentuje Paulina Grądzik z Konfederacji Lewiatan.

Oto lista organizacji, które podpisały się pod listem do prezydenta Nawrockiego:

  1. Federacja Przedsiębiorców Polskich
  2. Fundacja Greenpeace Polska
  3. Fundacja Instrat
  4. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
  5. Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
  6. Konfederacja Lewiatan
  7. Krajowa Izba Gospodarcza
  8. Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła “PORT PC”
  9. Polski Komitet Energii Elektrycznej
  10. Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
  11. Pracodawcy RP
  12. Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
  13. Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
  14. Związek Banków Polskich
  15. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

Konfederacja Lewiatan / Jędrzej Stachura

