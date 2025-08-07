Branża apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą wiatrakową

Branży energetyczna apeluje do prezydenta Karola Nawrockiego o zaakceptowanie ustawy wiatrakowej. Zdaniem organizacji, obecna wersja dokumentu to rezultat szeroko zakrojonego dialogu społecznego i szansa na niższe ceny energii. W liście otwartym deklarują chęć przedstawienia prezydentowi analiz, które pomogą podjąć decyzję.
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał list otwarty przedsiębiorców branży energetycznej i organizacji pozarządowych w sprawie ustawy wiatrakowej. 5 sierpnia Sejm przegłosował jej nowelizację, która teraz trafi na biurko nowego prezydenta.
Apel do prezydenta
We wspomnianym liście, 15 organizacji wyraziło poparcie dla ustawy.
– Lądowa energetyka wiatrowa to obecnie jedno z najtańszych źródeł energii — nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przyczynia się do szybkiego zwiększenia krajowej produkcji energii elektrycznej przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów dla odbiorców końcowych: gospodarstw domowych i przedsiębiorstw – czytamy w liście otwartym.
– Zależy nam na bezpośrednim przedstawieniu Panu Prezydentowi naszych doświadczeń i analiz, które, jak
wierzymy, mogą stanowić istotne argumenty do uwzględnienia przy podjęciu decyzji o dalszych losach
przedmiotowej ustawy – dlatego wyrażamy gotowość do spotkania, w trakcie którego moglibyśmy przedstawić perspektywę środowisk biznesowych i eksperckich zaangażowanych w prace nad tym aktem prawnym – piszą organizacje.
“Ustawa to nie tylko wiatraki”
Sygnatariusze listu podkreślają, że ostateczna wersja ustawy jest rezultatem szeroko zakrojonego dialogu społecznego oraz konsultacji z interesariuszami.
– Tzw. ustawa wiatrakowa dotyczy nie tylko wiatraków. To zbiór wielu rozwiązań mających na celu wsparcie rozwoju OZE, a w konsekwencji pozytywnie wpływających na ceny energii oraz konkurencyjność naszej gospodarki. Ustawa ta jest ważna nie tylko z perspektywy rozwoju sektora OZE, ale przede wszystkim z punktu widzenia odbiorców w gospodarstwach domowych i przedsiębiorców, zwłaszcza przedsiębiorstw energochłonnych, którym zależy na tym, aby koszty energii były jak najniższe – komentuje Paulina Grądzik z Konfederacji Lewiatan.
Oto lista organizacji, które podpisały się pod listem do prezydenta Nawrockiego:
- Federacja Przedsiębiorców Polskich
- Fundacja Greenpeace Polska
- Fundacja Instrat
- Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
- Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
- Konfederacja Lewiatan
- Krajowa Izba Gospodarcza
- Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła “PORT PC”
- Polski Komitet Energii Elektrycznej
- Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
- Pracodawcy RP
- Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
- Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
- Związek Banków Polskich
- Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Konfederacja Lewiatan / Jędrzej Stachura