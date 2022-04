Branża e-commerce ma pomysł jak zmniejszyć swój ślad węglowy Alert

Jak pokazują analizy rynkowe, dostawy ostatniej mili (na końcowym etapie podróży paczki z centrum dystrybucyjnego pod „drzwi” klienta) mają największy udział w emisji CO2 w procesie obsługi logistycznej e-commerce. Autorzy opublikowanego właśnie raportu „Green Last Mile Europe 2022” oceniają, że najszybciej można ją zredukować poprzez jak najszersze edukowanie konsumentów oraz szerokie wdrożenie dostaw out-of-home. To klucz do sukcesu, ponieważ jeden Paczkomat redukuje rocznie aż 13 845 kg CO2, co odpowiada oczyszczaniu atmosfery przez 2769 drzew.

– Chcemy zmieniać nastawienie społeczeństwa i przekonać, że jako konsumenci musimy dbać o środowisko, bo jest to dbałość o naszą wspólną przyszłość. Paczkomaty to najbardziej ekologiczna forma dostaw zakupów online. Ograniczamy dzięki nim nie tylko emisję setek tysięcy ton CO2, ale także znacznie ograniczamy ruch samochodów kurierskich na ulicach europejskich miast. Jeden kurier dystrybuujący przesyłki do Paczkomatów®, dostarcza ich ok 1000 w ciągu dnia pracy, odwiedzając od 4 do 5 adresów, natomiast jeden kurier w tradycyjnej formule door-to-door dostarcza średnio 75 przesyłek w ciągu tego samego dnia pracy. Tylko w ubiegłym roku dzięki naszym rozwiązaniom zaoszczędziliśmy w całej Europie blisko 100 mln litrów paliwa, a wraz z rozwojem liczby Paczkomatów ta oszczędność będzie rosnąć. Sieć Paczkomatów jest tak rozległa, że klient w dużych polskich miastach nie ma potrzeby jechać do Paczkomatu samochodem, bo średnio ma do swojego urządzenia 200-300 metrów. Paczkomat ogranicza emisję CO2 z tytułu dostaw średnio o 75 procent. Wkrótce to rozwiązanie będzie dostępne także dla setek milionów europejskich konsumentów. W Polsce to już dziś prawdziwa ekologiczna relwolucja. I chcemy z nią iść dalej i rozwijamy nasze sieci Paczkomatów® w całej Europie, gdzie łącznie mamy ich ponad 21 tysięcy. Naszą ambicją jest teraz, aby konsumenci w krajach Europy Zachodniej również mogli brać aktywny udział w tej ekologicznej rewolucji – mówi Rafał Brzoska, założycie i prezes Grupy InPost.

Oprócz szczegółowych informacji na temat proekologicznej roli Paczkomatów InPost, w raporcie znaleźć można liczne zielone inicjatywy podejmowane przez wszystkich uczestników sektora logistyki i CEP (ang. courier, express & parcel), a także analizy wpływu dostaw ostatniej mili na środowisko oraz kluczowe trendy i działania służące ochronie planety.

Jak dokumentuje raport, obecnemu wzrostowi branży CEP związanemu z dynamicznym rozwojem rynku e-commerce, towarzyszy szybki wzrost liczby pojazdów dostawczych, a tym samym wzrost emitowanego przez wzmożone dostawy door-to-door, śladu węglowego. W 2032 roku poziom słanego w ten sposób do atmosfery CO² może wynieść nawet 5,5 miliona ton. Na szczęście eksperci uspokajają, że jeśli zaczniemy wprowadzać działania proekologiczne, to zaledwie w ciągu dekady mamy szansę zmniejszyć ślad węglowy aż o ponad 91%. Jednak aby tak się stało, potrzebne jest spełnienie w skali globalnej dwóch warunków: jak najszerszego wprowadzenia dostaw out-of-home oraz szeroka edukacja konsumentów i decydentów w tym zakresie.

Zielona dostawa out-of-home

Autorzy raportu wskazują Paczkomaty InPost jako najbardziej zrównoważony sposób dostawy w modelu out-of-home. Tylko w 2020 roku w samej Polsce dostawy do Paczkomatów ograniczyły emisję dwutlenku węgla o ponad 180 000 ton. Dalszy rozwój i zwiększenie wykorzystania sieci Paczkomatów przyczyni się do ograniczenia ruchu samochodowego w miastach, a tym samym poprawia jakości powietrza i chroni klimat. Dziś już nie tylko w Polsce, lecz także na wszystkich europejskich rynkach, na których InPost jest obecny. Odbiorcy w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Półwyspie Iberyjskim oraz Beneluksie mogą korzystać z dostaw InPost realizowanych w najbardziej ekologiczny sposób, jaki jest dostępny w ich krajach. Do dyspozycji mają umożliwiającą odbiór i nadania poza domem sieć Paczkomatów® InPost, najbardziej zrównoważoną formę dostawy, a także liczne punkty odbioru (PUDO).

Elektromobilność dla klimatu

Zastępowanie samochodów spalinowych elektrycznymi to podstawa w redukcji emisji CO2. Jest to szczególnie ważne w kontekście dostaw ostatniej mili. Wymieniona w raporcie firma InPost sukcesywnie zmienia flotę samochodową na elektryczną. Obecnie na ulicach największych miast takich jak Kraków, Warszawa, Łódź, Wrocław, Poznań i Gdańsk jeżdżą już 264 dostawcze pojazdy elektryczne, z czego prawie 90% to Nissany e-NV200 w powiększonej wersji XL Voltia o powierzchni ładunkowej 10 m3. Do tej liczby dochodzi jeszcze 15 samochodów elektrycznych w użyciu floty eko-serwisowej. Na rynku polskim, InPost jest tym samym liderem wśród firm kurierskich, które wdrażają rozwiązania EV.

