Bruksela nie blokuje Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Polska czeka na zielone światło Rady UE

Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, który ma wzmocnić zdolności obronne Polski i poprawić bezpieczeństwo obywateli, nie napotkał sprzeciwu Komisji Europejskiej – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Rewizja Krajowego Planu Odbudowy, w ramach której zaplanowano uruchomienie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO), ma zostać formalnie zatwierdzona przez Radę UE 20 czerwca.

– Komisja Europejska nie powiedziała „nie” wobec żadnego z celów Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności – zaznaczył Szyszko. Jak dodał, priorytetem w negocjacjach jest to, aby środki trafiły także do samorządów i realnie przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.

Nowe priorytety w ramach KPO

Uruchomienie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO) to inicjatywa finansowana z przekierowanych środków KPO, wcześniej przewidzianych na zieloną transformację miast. Zakres inwestycji obejmie m.in. infrastrukturę podwójnego zastosowania – drogi, kolej, lotniska – która może być wykorzystywana zarówno w czasie pokoju, jak i w sytuacjach kryzysowych. Fundusz przewiduje również rozwój infrastruktury ochrony cywilnej, takiej jak schrony, systemy wodne czy łącznościowe.

Wsparcie otrzymają też projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa i modernizacji przemysłu obronnego – zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Beneficjentami funduszu mają być samorządy, przedsiębiorstwa, spółki Skarbu Państwa, a także jednostki naukowe i konsorcja.

Decyzje w rękach Komitetu Sterującego

Za wybór i nadzór nad inwestycjami odpowiada Komitet Sterujący, w którym zasiadają przedstawiciele resortów funduszy i obrony narodowej. Dotąd odbyły się dwa posiedzenia – jedno poświęcone prezentacji założeń FBiO, a drugie określające konkretne obszary wsparcia.

Środki mają być dystrybuowane w formie preferencyjnych pożyczek lub inwestycji kapitałowych, częściowo podlegających umorzeniu. Operacyjne zarządzanie funduszem powierzono Bankowi Gospodarstwa Krajowego.

Zbliża się formalne zatwierdzenie rewizji

Wiceminister Szyszko zapowiedział, że rewizja KPO, w tym FBiO, zostanie zatwierdzona przez Radę UE 20 czerwca. To otworzy drogę do złożenia jesienią kolejnych dwóch wniosków o płatność z KPO, z których środki mają trafić do Polski w pierwszej połowie 2026 roku.

Równolegle planowana jest kolejna rewizja KPO. – Jej celem będzie korekta założeń, które okazały się nierealne lub nieodpowiednie. Mam nadzieję, że tym razem uda się „wycisnąć każdą możliwą złotówkę” z części grantowej – dodał Szyszko.

Całkowita wartość Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności w ramach KPO to 26 mld zł. Uruchomienie funduszu przewidziane jest na III kwartał 2025 roku.

