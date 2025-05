Budimex o elektrowni jądrowej: Jesteśmy największym generalnym wykonawcą w Polsce. Trudno wyobrazić lepszego kandydata

– Jeśli chodzi o energetykę jądrową, to jest to jeden ze strategicznych elementów, z którym wiążemy swoją przyszłość. Ta gigantyczna inwestycja, ponieważ jej budżet szacowany jest na około 200 miliardów złotych, będzie dużym impulsem dla wszystkich firm w Polsce, nie tylko budowlanych – powiedział Maciej Olek, członek zarządu Budimex, w rozmowie z Biznes Alert.

– Jesteśmy największym generalnym wykonawcą skomplikowanych projektów infrastrukturalnych w Polsce, więc trudno sobie wyobrazić lepszego kandydata do tego, aby być partnerem w realizacji takiego zadania inwestycyjnego. Ostatnie lata to największe projekty infrastrukturalne, które w Polsce realizowaliśmy, czy to kolejowe, drogowe, czy też w branży kubaturowej, również w hydrotechnice – stwierdził Maciej Olek, członek zarządu Budimex.

– Ta część budowlana tego projektu (budowy elektrowni jądrowej – przyp. red.) będzie zupełnie nowym elementem na polskiej mapie budownictwa szeroko pojętego. Będzie wymagała nowych kompetencji, zdobycia nowych umiejętności funkcjonowania czy realizowania projektu w zupełnie nowym reżimie, jeśli chodzi o jakość wykonania tych prac – dodał Maciej Olek.

– Energetyka to przyszłość sektora budowlanego, podobnie jak kolej, ponieważ jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to wydaje się, że największy szczyt i zabezpieczenie takich podstawowych i elementarnych potrzeb systemu mamy już za sobą. O tyle kolej czy energetyka, w tym energetyka jądrowa to jest to przyszłość – stwierdził członek zarządu Budimexu.

– Mamy też doświadczenia energetyczne, realizowaliśmy blok w Turowie, realizowaliśmy inwestycje dla PGNiG Termika, jesteśmy aktywni na rynku przetargów związanych z dekarbonizacją, odchodząc od węgla, jeśli chodzi o ciepłownictwo czy wytwarzanie energii. Myślę, że posiadamy w swoim portfolio kompetencje, które sprawiają, że jesteśmy jednym z poważnych kandydatów do tego, żeby uczestniczyć w tym projekcie – twierdzi członek zarządu Budimex.

Opracował: Mateusz Gibała