Niemiecki Bundesrat odrzuca propozycję aukcji offshore Alert

Niemiecki Bundesrat odrzucił propozycje drugiego elementu oferty na aukcje morskich elektrowni wiatrowych w Niemczech. Bundesrat jest organem ustawodawczym reprezentującym 16 landów i miast na poziomie federalnym.

Offshore w Niemczech

Federalne stowarzyszenie niemieckich operatorów morskich farm wiatrowych (BWO) z zadowoleniem przyjęło tę decyzję. Według nich drugi element oferty zaproponowany przez federalne Ministerstwo Gospodarki spowodowałby „ogromne premie za ryzyko i rosnące ceny energii elektrycznej”.

– Z zadowoleniem przyjmujemy decyzję Bundesratu o zniechęceniu do planowanego drugiego elementu oferty przetargu na morską energię wiatrową. Decyzja Rady Federalnej jest przełomowa. W tej chwili chodzi o stworzenie dobrych warunków ekonomicznych i złagodzenie skutków pandemii koronawirusa. Bundesrat uznał, że ​​kontrakty różnicowe są tutaj bardziej efektywnym ekonomicznie modelem. Nasi europejscy sąsiedzi wykazali już, że kontrakty różnicowe zwiększają przewidywalność ekonomiczną projektów offshore i nie tylko przyczyniają się do długoterminowego obniżenia kosztów energii elektrycznej, ale także znacząco przyczyniają się do utrzymania różnorodności podmiotów – powiedział Stefan Thimm, dyrektor BWO.

Gunnar Groebler, dyrektor ds. energetyki wiatrowej w Vattenfall, powiedział, że decyzja Bundesratu jest „silnym sygnałem do szybkiego rozwoju morskiej energii wiatrowej w Niemczech, co z wyraźnym zadowoleniem przyjmujemy”. Dodał, że rząd federalny powinien zastosować się do propozycji i odrzucić je.

ReNewsBiz/Michał Perzyński