Buzek: System handlu emisjami CO2 powinien działać w sposób opłacalny Energetyka

Przewodniczący komisji ITRE w Parlamencie Europejskim Jerzy Buzek fot. BiznesAlert.pl

– Zaproponowałem Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) wprowadzenie poprawek do dyrektywy regulującej działanie systemu EU ETS. Powinno to wyeliminować ryzyko spekulacji – mówił były premier i obecny europoseł przewodniczący ITRE Jerzy Buzek podczas webinaru „Warianty reformy EU ETS: szanse i wyzwania”.

– Jesteśmy w trakcie wchodzenia w kluczową fazę pracy nad rewizją zapisów regulacji dotyczących mechanizmu handlu emisjami. W tym samym czasie, inwazja Rosji na Ukrainę wzmocniła dyskusję na temat bezpieczeństwa energetycznego, ale także ograniczenia importu gazu z Rosji. Czy nam się to podoba czy nie, teraz ten temat jest w centrum uwagi. Odpowiedz na pytanie w jaki sposób najlepiej zreformować system ETS, musi być poprzedzona pytaniem: jaki jest cel tego systemu? Trzeba zatem przytoczyć fragment z samej dyrektywy. Jest to promowanie redukcji gazów cieplarnianych w opłacalny i ekonomicznie efektywny sposób. I to jest klucz – efektywny ekonomicznie i opłacalny sposób, który zaproponowałem w poprawce do dyrektywy przed ITRE – mówił Buzek.

– Zaproponowałem również ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do udziale w handlu do tych podmiotów, które mają swoje instalacje na terenie Unii Europejskiej. Wierzę, że to ograniczy spekulacje na tym rynku. To będzie dobre rozwiązanie dla funkcjonowania tego systemu – dodał były premier.

W Unii Europejskiej, między innymi za sprawą Jerzego Buzka, toczy się dyskusja na temat reformy systemu EU ETS.

Opracował Mariusz Marszałkowski