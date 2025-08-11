Była prezes PARP: ministerstwo wiedziało o łodziach

Była szefowa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Katarzyna Duber-Stachurska odpiera zarzuty w sprawie wydatkowania środków z Krajowego Planu Odbudowy w programie HoReCa. Wskazuje, że to Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdzało zasady, nadzorowało realizację i wiedziało o kontrowersyjnych zakupach. Szefowa resortu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podkreśla, że odpowiedzialność spoczywa na PARP i operatorach programu.

Afera dotycząca wydatkowania środków z KPO w ramach programu HoReCa (hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura) wywołała falę komentarzy po ujawnieniu, że część beneficjentów otrzymała dotacje m.in. na zakup jachtów, saun, ekspresów do kawy, solariów czy wirtualnej strzelnicy.

Kontrole zapowiedziało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), a prokuratura wszczęła czynności sprawdzające. Premier Donald Tusk zapowiedział twarde rozliczenie nadużyć i ewentualny zwrot środków.

Duber-Stachurska: resort zatwierdzał każdy szczegół

Była prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska, odwołana pod koniec lipca, napisała w serwisie LinkedIn, że Agencja jest instytucją wykonawczą, która nie decyduje o programach ani kryteriach przyznawania dotacji. Jak podkreśliła, wszelkie procedury, regulaminy i umowy były zatwierdzane przez MFiPR, które „nadzorowało codziennie realizację programu” i „zatwierdzało nawet sposób opisu faktury z wydatkami”.

– Ministerstwo wiedziało o łodziach – odpowiadało na pytania operatorów, czy łodzie z silnikiem spalinowym mogą być dopuszczone. Pani minister zapewniała przedsiębiorców, że osobiście interweniowała, by poluzować pierwotne zasady – stwierdziła Duber-Stachurska.

Dodała również, że minister powierzyła kontrolę wydatkowania środków tym samym osobom, które od 1,5 roku zajmują się programem. Jej zdaniem wyniki będą korzystne dla PARP, gdyż wcześniejsze kontrole NIK w latach 2024–2025 nie wykazały nieprawidłowości.

Pelczyńska-Nałecz: mysz się nie prześliźnie

Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odpowiedziała w serwisie X, że Duber-Stachurska w ciągu roku nie zgłosiła żadnych sygnałów o nieprawidłowościach.

Panie Redaktorze, nim się coś powieli warto sprawdzić fakty. A fakty są takie, że Pani Prezes nie wysłała do mnie w ciągu minionego roku żadnego pisma o nieprawidłowościach w HoReCa.

– Za realizację programów są odpowiedzialni PARP i operatorzy. Ich rolą jest dopilnowanie, aby dotacje były przyznawane zgodnie z regulaminem – zaznaczyła.

Szefowa resortu podkreśliła, że oprócz kontroli PARP prowadzone są także działania kontrolne w samym ministerstwie. – Powiedziałam, że mysz się nie prześliźnie i tak będzie – dodała.

Kontekst programu HoReCa

Program HoReCa w ramach KPO ma wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektorów szczególnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. W sumie zawarto 3005 umów na kwotę 1,2 mld zł, a dotychczas wypłacono 110 mln zł. Operatorem środków jest pięć instytucji, w tym Polska Fundacja Przedsiębiorczości i Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Zasady programu ustalono w 2023 roku. W drugiej turze naboru, prowadzonej w drugiej połowie 2024 roku, złagodzono kryteria, obniżając próg spadku obrotów z 30 do 20 proc.

