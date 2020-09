CCS i wodór w rozmowach o walce ze smogiem na Śląsku Alert

Ministerstwo klimatu na Śląsku. Fot. Ministerstwo klimatu

Przedstawiciele ministerstwa klimatu rozmawiali z władzami Głównego Instytutu Górnictwa o poprawie jakości powietrza na Śląsku.

Ministrowie rozmawiali między innymi na temat technologii CCS (Carbon Capture and Storage – wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla – przyp. red), umożliwiającej oddzielenie i wychwycenie dwutlenku węgla ze spalin, w celu ograniczenia jego emisji do atmosfery. Zdaniem przedstawicieli resortu klimatu szansą na szybszy rozwój tej technologii, jest spadek jej kosztów, które są obecnie wysokie. Należy się go spodziewać w momencie wyskalowania i ustandaryzowania procesu CCU/CCS, wprowadzanego przy wytwarzaniu wodoru.

Ministerstwo klimatu/Wojciech Jakóbik