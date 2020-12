Wszystkie aspekty offshore na CEDE 2020 (RELACJA) Energetyka

Morskie Farmy Wiatrowe. Fot.: WindEurope

Tegoroczna edycja konferencji Central European Energy Day z powodu pandemii koronawirusa odbyła się w formule online. Głównym tematem wydarzenia były morskie farmy wiatrowe.

Offshore na CEDE 2020

– Za dwa tygodnie przyjęta zostanie europejska strategia morskiej energetyki wiatrowej. Zmieni ona nasz system energetyczny. Patrzymy na wiele sposobów budowy czystego miksu i zabezpieczenia sieci. We wrześniu poparłamKategorie inicjatywę współpracy na rzecz offshore w basenie Morza Bałtyckiego. Jest to obiecujące źródło energii. Energetyka to jeden aspekt offshore, innym jest ekonomia – w ten sektor zaangażowane są nie tylko kraje z dostępem do morza; komponenty produkowane są na przykład w Czechach czy Austrii. Chciałabym, by kraje członkowskie skorzystały z unijnych środków wsparcia dla offshore najlepiej, jak potrafią – powiedziała europejska komisarz ds. energii Kadri Simson.

– Potencjał offshore Litwy wynosi około 3,5 GW. Tutaj kluczowe będzie połączenie Harmony Link z Polską, za wsparcie którego dziękujemy Komisji Europejskiej. Kolejnym ważnym elementem będzie mechanizm wsparcia. Z pewnością nasze porty będą gotowe na budowę mocy, które zakładamy, co jest kluczowe z punktu widzenia inwestorów. Współpraca na poziomie krajowym, regionalnym i europejskim sprawi, że rezultaty będą najlepsze – powiedział minister energii Litwy Zygimantas Vaiciunas.

– Ustawa offshore niedługo trafi do parlamentu, miejmy nadzieję, że przejdzie gładko przez głosowanie, żebyśmy mogli zająć się naszymi projektami. W przyszłym roku chcemy podpisywać umowy z inwestorami, by mogli oni już zaczynać prace. Morska energetyka wiatrowa będzie kluczowym elementem polskiej strategii energetycznym. W ciągu dwóch dekad chcemy zbudować nowy system energetyczny, będzie on oparty na dwóch filarach: energetyce jądrowej oraz energetyce odnawialnej, gdzie kluczową rolę odegra offshore. To wielkie wyzwanie ze względu na skalę inwestycji, co jest szczególne ważne w czasie pandemii – powiedział wiceminister środowiska i klimatu Adam Guibourge-Czetwertyński.

– Energetyka wiatrowa, szczególnie morska, jest najtańszym źródłem energii. Offshore skupia w sobie aspekt bezpieczeństwa energetycznego, innowacji, współpracy transgranicznej i sprawiedliwej transformacji, która musi iść ręka w rękę z celem neutralności klimatycznej. Wszystko zaczyna się od tego rodzaju strategii. Teraz musimy pracować nad autonomią naszego przemysłu i technologii. Byłaby to duża okazja dla regionów węglowych, które potrzebują nowych miejsc pracy. Ponadto potrzebować będziemy inwestycji w sieć energetyczną – powiedział były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego, a obecny europoseł Jerzy Buzek.

– Strategia PGE dla offshore jest rewolucyjna. Ogłosiliśmy, że osiągniemy neutralność klimatyczną do 2050 roku. Nie każdy spodziewał się, że ogłosimy odejście od węgla. Głównym filarem tej strategii jest offshore. Polska ma potencjał, by osiągnąć 28 GW mocy na Morzu Bałtyckim do 2050 roku. Pracujemy nad trzema projektami, chcemy być polskim liderem transformacji energetycznej i offshore. Chcemy zoptymalizować wkład lokalny – powiedziała prezes PGE Baltica Monika Morawiecka.