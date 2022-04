Cena gazu Gazpromu dla Mołdawii wzrosła dwukrotnie Alert

Flaga Mołdawii. Fot. Freepik.com.

Kwietniowa cena gazu sprzedawanego przez Gazprom mołdawskiej spółce Moldovagaz wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu do ceny w marcu. Wynika to z konstrukcji umowy oraz sytuacji na globalnym rynku surowców energetycznych.

Moldovagaz w marcu za tysiąc m sześc. gazu od Gazpromu płacił 547 dolarów. W kwietniu, według słów prezesa Moldovagazu Wadima Cebana, cena została ustalona na poziomie 1193 dolarów za tys. m sześc.

Cena gazu sprzedawanego Mołdawii przez Gazprom jest ustalana osobno na każdy miesiąc. Jej wyznacznikiem jest cena gazu na rynku spot oraz cena ropy naftowej. Koszt obu surowców, ze względu na rozpoczęcie inwazji Rosji na Ukrainę, drastycznie wzrósł, co przekłada się na ostateczną cenę gazu dostarczanego Mołdawii. Zgodnie z zapisami kontraktu, Kiszyniów musi uregulować opłatę za gaz do 20 dnia każdego miesiąca.

Pierwszego października Molodovagaz i Gazprom podpisały kontrakt na dostawy gazu do Mołdawii. Umowa będzie obowiązywać pięć lat. W ramach umowy Kiszyniów zobowiązał się do przeprowadzenia audytu zadłużenia spółki wobec Gazpromu. Rosyjski monopolista twierdzi, że należność za dostarczony a niezapłacony gaz w ciągu ostatnich kilku lat wyniosła ponad 700 mln dolarów wraz z odsetkami. Audyt miał zostać przeprowadzony do pierwszego maja, jednak ze względu na inwazję procedura audytu musiała zostać wydłużona.

Marketscreen/Mariusz Marszałkowski