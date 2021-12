Jak wrócić z tarczą antyinflacyjną z bitwy o rekompensaty. Spięcie Energetyka

W dzisiejszym wydaniu podcastu Spięcie BiznesAlert.pl rozmawiamy o tarczy antyinflacyjnej oraz polskim planie na walkę z drożyzną i wysokimi cenami energii. Redaktorzy Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski dyskutują o tarczy przedstawionej przez rząd i jej wpływie na ceny gazu, energii i paliw. W końcu będzie drożej, inflacja nieubłaganie dogania Polaków.

– Czego byśmy nie zrobili, rząd nie może zmienić cen, bo komunizm w Polsce już jakiś czas temu się skończył. Słyszałem głosy pytające, czy to koniec drożyzny. To nie koniec, to dopiero jej początek – stwierdza Wojciech Jakóbik. Tarcza antyinflacyjna ma wspomóc przede wszystkim najbiedniejszych.

Obniżki akcyz od energii i paliw

Jakóbik podkreśla, że tarcza antyinflacyjna składa się z dwóch rozwiązań. Pierwsze to obniżka obciążeń, które przekładają się na wysokość cen energii, ale prawdopodobnie nie zostaną wprowadzone na stałe. Ekspert tłumaczy, że obniżki będą dotyczyły akcyzy od energii elektrycznej oraz paliw silnikowych. – Akcyza od paliw nie może być zerowa, mamy minimalny poziom w Unii Europejskiej, więc będzie to minimum – dodaje. Rząd przewidział plan obniżenia podwyżki cen gazu od stycznia do marca o osiem procent zamiast 23 procent. Z kolei jeśli chodzi o energię elektryczną, rządzący zapowiedzieli zerową akcyzę dla gospodarstw domowych.

To nie koniec drożyzny

Mariusz Marszałkowski uważa, że obniżenie podatków i obciążeń fiskalnych jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ każdy z tego skorzysta, zarówno najbiedniejsi, jak i bogatsi. – Niestety rynek jest tak skonstruowany, że im więcej pieniędzy na nim będzie, tym będzie mniej wart. Próg został podniesiony, więcej osób będzie mogło skorzystać z dodatków i to w pewnym sensie można uznać za pozytyw – powiedział Marszałkowski.

Opracowała Gabriela Cydejko