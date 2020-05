Ceny energii w Japonii spadły prawie do zera Alert

fot. Pixabay

Agencja Reuters donosi, że ceny energii elektrycznej w Japonii zbliżyły się do zera. Przyczyną tego zjawiska jest zmniejszona aktywność przemysłowa spowodowana pandemią koronawirusa oraz zwiększona produkcja energii elektrycznej w elektrowniach OZE.

Drastyczny spadek cen gazu

Pierwsze spadki zostały odnotowane w lutym i cena na Japońskiej Giełdzie Energii Elektrycznej JEPX zatrzymała się na poziomie 0,01 jena za 1 kWh. Z racji stanu wyjątkowego ogłoszonego w kwietniu, podobne zjawisko powtarzało się wielokrotnie. Źródło Reutersa zaznacza, że w lecie takie sytuacje mogą się powtarzać jeszcze częściej. Japonia przewiduje, że w drugim kwartale 2020 roku gospodarka może popaść w jeszcze większą recesję, gdyż producenci przemysłowi np. stali czy samochodów odnotowują zmniejszony popyt na usługi.

Specjaliści rynku energii elektrycznej stwierdzili, że spadek popytu zbiegł się z rosnącymi dostawami energii słonecznej oferowanymi w JEPX w miarę zbliżania się lata i wzrostu mocy odnawialnych, zwłaszcza w zachodniej Japonii.

W 2018 roku Japonia zobowiązała się do zwiększenia udziału OZE z 15 do 22-24 procent do 2030 roku. Energetyka jądrowa będzie zaspokajała około 20 procent energii elektrycznej.

Reuters/Argus Media/Patrycja Rapacka