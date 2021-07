Ceny gazu w Europie przekroczyły rekordowy poziom 500 dolarów za tys. m sześc. Alert

Terminal Ras Laffan w Katarze. Fot. Qatargas

Cena gazu w zamówieniu spot notowana na holenderskiej giełdzie TTF przekroczyła w piątek 505 dolarów za tys. m sześc. Wzrosły również ceny dostaw terminowych. Kontrakty sierpniowe na dostawy gazu kosztują 491 dolarów za tys. m sześc. Jest to spowodowane ograniczonymi dostawami LNG i gazu Gazpromu.



Rekordowe ceny gazu przez Gazprom i LNG

Gazprom kolejny raz nie rezerwuje dodatkowych przepustowości gazu przez terytorium Ukrainy. W wyniku tego na rynku panuje niedobór błękitnego paliwa. Gazprom wykorzystuje jedynie zakontraktowane poziomy w ramach umowy średnioterminowej do końca 2024 roku. W bieżącym roku jest to 40 mld m sześc. Rok temu było to 65 mld m sześc.

Problemem jest również duże zapotrzebowanie na gaz w Azji, zwłaszcza w Chinach, gdzie ze względu na wysokie temperatury energia potrzebna jest do m.in klimatyzatorów. To zjawisko powoduje, że ceny gazu w Azji są wyższe niż w Europie. Ceny spot na rynkach azjatyckich sięgają ceny 544 dolarów za tys. m sześc. Producenci LNG wybierają zatem sprzedaż gazu właśnie do Azji, gdzie mogą liczyć na większy zarobek.

To przekłada się na poziom dostaw gazu do Europy. W lipcu dostawy LNG do Europy zmniejszyły się w stosunku do lipca 2020 roku o 23 procent i 30 procent w stosunku do lipca 2019 roku. O 13 procent spadły również dostawy LNG w stosunku do czerwca 2021 roku.

TTF/Reuters/Mariusz Marszałkowski