Ceny paliw spadają. Co zmieni koniec wojny w Ukrainie?

Średnie ceny paliw na polskich stacjach w ostatnich tygodniach notują wyraźne spadki, a kierowcy mogą liczyć na dalsze obniżki. Eksperci ostrzegają jednak, że powrotu do poziomu sprzed wojny – 5 zł za litr, nie należy się spodziewać. Zdaniem prezesa Unimotu Adama Sikorskiego, realny jest jeszcze spadek o około 50 groszy na litrze w stosunku do obecnych cen. Oczywiście, jeśli geopolityka sprzyjać będzie stabilizacji.

Według prognoz e-petrol.pl w tym tygodniu ceny paliw mogą dalej delikatnie spadać. Benzyna Pb98 ma kosztować 6,45–6,58 zł/l, Pb95 – 5,71–5,82 zł/l, olej napędowy – 5,88–5,99 zł/l, a autogaz – 2,57–2,64 zł/l.

– Do 5 zł za litr benzyny w Polsce raczej nie wrócimy, chyba że doszłoby do poważnego globalnego wstrząsu na rynku surowcowym. Możliwy jest jednak spadek o kolejne 50 groszy na litrze – ocenia Adam Sikorski w rozmowie z money.pl.

Pokój w Ukrainie a rynek ropy

Kontekst geopolityczny pozostaje kluczowy dla notowań ropy naftowej i cen paliw. W czerwcu, po izraelskim ataku na Iran, analitycy ostrzegali, że cena baryłki mogłaby wzrosnąć nawet do 120 dol. gdyby doszło do blokady cieśniny Ormuz. Obecnie ropa utrzymuje się w przedziale 63–66 dol. za baryłkę.

– Poniżej 55 dol. raczej nie spadnie, bo koszty wydobycia, zwłaszcza w USA, są zbyt wysokie – wskazał Sikorski.

Dodał, że obecne ceny, mimo iż wyższe nominalnie niż dekadę temu, realnie odpowiadają wartościom ok. 40 dol. za baryłkę sprzed 10 lat, biorąc pod uwagę inflację.

Zdaniem prezesa Unimotu, ewentualne porozumienie pokojowe między Ukrainą a Rosją wywróci układ sił na rynku paliw. – Rosja głośno akcentuje konieczność zniesienia sankcji, bo 40 proc. jej gospodarki działa w trybie wojennym. Zakończenie wojny i zdjęcie restrykcji mogłyby przełożyć się na globalne przetasowania. W regionie presja na spadek cen byłaby znacząca – podkreślił.

Białoruś i regionalne “nowe rozdanie”

Szczególną rolę w tej układance mogą odegrać rafinerie białoruskie w Mozyrzu i Nowopołocku. – Przed 2022 rokiem Ukraina była ich rynkiem numer jeden, Polska – numerem dwa. Jeżeli dojdzie do pokoju i złagodzenia sankcji, rynek paliwowy w regionie będzie ustawiał się od nowa – ocenił Sikorski. To, zdaniem eksperta, również oznaczałoby presję na obniżki cen paliw w Polsce.

Zmiany na rynkach surowcowych szybciej widać w hurcie niż przy dystrybutorze. Marże detaliczne sprawiają, że spadki cen na stacjach są rozłożone w czasie. Według analityków Reflex, przy średniej cenie Pb95 na poziomie 5,83 zł/l, koszt zakupu w rafinerii to 2,35 zł. Podatki i opłaty państwowe pochłaniają kolejne 2,9 zł, a w kieszeni właściciela stacji zostaje średnio ok. 58 groszy z litra.

Zdaniem Sikorskiego scenariusz ropy po 90–100 dol. za baryłkę w krótkim terminie się oddalił. – Musiałby nastąpić poważny wstrząs geopolityczny, który zagroziłby łańcuchom dostaw. Nie spodziewam się jednak również przecen poniżej 55 dol. za baryłkę – dodaje. Jego zdaniem kierowcy w Polsce mogą liczyć na dalsze kilkugroszowe spadki. Jednak stabilizacja cen będzie zależała od sytuacji na Ukrainie i przyszłości sankcji wobec Rosji i Białorusi.

Money. pl / Hanna Czarnecka