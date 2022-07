Business Insider: Ceny prądu od pgnig rosną. Podwyżka wyniesie 300 procent Alert

Business Insider ostrzega o rosnących cenach prądu w Polsce. – Klienci PGNiG mierzą się z gigantycznym wzrostem cen prądu. […] Średni rachunek, który jeszcze w styczniu 2021 roku wynosił około 120 zł miesięcznie, jesienią zbliży się do okrągłych 400 zł – czytamy na łamach portalu.

Business Insider informuje o rosnących cenach prądu w Polsce. Wskazuje cennik PGNiG, według którego od początku 2021 roku do planowej listopadowej podwyżki, stawki wzrosną o około 300 procent.

W styczniu 2021 roku portal WysokieNapięcie.pl podawał, że ceny prądu w ofercie PGNiG dla gospodarstwa domowego wynosiły 0,34 zł/kWh netto. Do tego należało dodać jeszcze opłatę handlową w wysokości 4,88 zł netto. Rok później, w styczniu 2022 roku, oferta ta przekroczyła 1 zł. Od lipca 2022 roku cena energii elektrycznej wzrosła do prawie 1,39 zł/kWh netto (plus opłata handlowa w wysokości 28,45 zł miesięcznie).

Business Insider podaje, że klientów PGNiG czekają kolejne podwyżki w listopadzie. Nowy cennik zakłada, że za każdą zużytą kWh będą musieli zapłacić 1,70 zł (plus 35 zł opłaty handlowej). – Biorąc pod uwagę wszystkie składowe rachunku za prąd wystawianego klientom, jesienią tego roku może wynieść około 385 zł brutto miesięcznie – alarmuje portal.

Business Insider/Jędrzej Stachura