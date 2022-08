Ceny ropy są najniższe od ataku Rosji przez obawy o recesję Alert

Po spotkaniu OPEC+ ceny ropy brent znacznie spadają. Jest to spowodowane obawami o recesję.

Podczas wczorajszych obrad OPEC+ zapowiedział zwiększenie produkcji ropy o 100 tysięcy baryłek dziennie. Po zmniejszeniu dostaw tego surowca przez Rosję, nie jest to znaczny wzrost produkcji. Światowe obawy przed recesją sprawiają, że popyt na ropę spada. Wpływa to na jej ceny na światowych rynkach, które po wczorajszym szczycie istotnie spadły. Jak podaje money.pl, cena za baryłkę ropy z 3 sierpnia osiągnęła maksymalną wartość, wynoszącą tego dnia około 102 amerykańskich dolarów, podczas gdy 4 sierpnia spadła do wartości około 97 dolarów za baryłkę. Jest to najniższa kurs ropy brent od lutego tego roku, który wciąż spada.

Money.pl/Jakub Sadowski