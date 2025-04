Spadek cen ropy naftowej. Obawy o popyt i napięcia handlowe wpływają na rynek

Ceny ropy naftowej odnotowały znaczący spadek, osiągając najniższy poziom od ponad trzech lat. Głównymi czynnikami wpływającymi na tę sytuację są rosnące napięcia handlowe między Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz obawy o globalny popyt na surowiec.

Wprowadzenie przez prezydenta USA Donalda Trumpa ceł na wszystkie importowane towary oraz odpowiedź Chin w postaci taryf odwetowych zaostrzyły konflikt handlowy między dwoma największymi gospodarkami świata. To z kolei wpłynęło na obniżenie zaufania inwestorów i prognoz dotyczących popytu na ropę. W rezultacie, cena ropy Brent spadła o 1,12 procent do poziomu 63,53 dolara za baryłkę, a cena ropy WTI obniżyła się o 1,16 procent do 59,71 dolara za baryłkę.

Analitycy cytowani przez Reutersa przewidują, że średnia cena ropy Brent w 2025 roku wyniesie 68,98 dolara za baryłkę, co oznacza spadek w porównaniu z wcześniejszymi prognozami. Podobnie, prognozowana średnia cena ropy WTI to 65,08 dolara za baryłkę. Dane ekonomiczne wskazują na spadek zaufania konsumentów w USA do najniższego poziomu od prawie pięciu lat oraz znaczny spadek aktywności przemysłowej w Chinach.

Produkcja i zapasy ropy

Obawy dotyczące nadpodaży ropy są potęgowane przez rosnące zapasy w USA, które w ostatnim tygodniu wzrosły o 3,8 miliona baryłek. Dodatkowo, koalicja OPEC+ rozważa zwiększenie produkcji podczas nadchodzącego spotkania zaplanowanego na 5 maja, co może dodatkowo wpłynąć na ceny surowca.

Reuters / Mateusz Gibała