Ceny ropy spadają po porozumieniu USA i Rosji

W środę 19 marca 2025 roku ceny ropy naftowej odnotowały spadek po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump uzgodnili 30-dniowe zawieszenie ataków na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Porozumienie, osiągnięte podczas rozmowy telefonicznej, wywołało reakcję rynków, choć analitycy wskazują, że ulga może być krótkotrwała ze względu na utrzymującą się niepewność w regionie.



W wyniku rozmów Putin zobowiązał się do wstrzymania uderzeń na obiekty energetyczne Ukrainy przez najbliższy miesiąc, co Trump przedstawił jako krok w kierunku szerszego zawieszenia broni i potencjalnego zakończenia konfliktu. Cena ropy Brent spadła o 0,8 procent do 73,60 USD za baryłkę, podczas gdy amerykańska ropa WTI potaniała o 0,9 procent do 70 USD za baryłkę. Spadek ten odzwierciedla chwilowe złagodzenie obaw o zakłócenia w dostawach energii, choć rynek pozostaje ostrożny wobec dalszego rozwoju sytuacji.

Analitycy rynkowi zwracają uwagę, że decyzja Rosji może zmniejszyć ryzyko eskalacji konfliktu w krótkim terminie, co przełożyło się na niższe ceny ropy. Jednak sceptycyzm co do trwałości tego zawieszenia utrzymuje się, zwłaszcza że walki w innych obszarach Ukrainy trwają, a pełne zawieszenie broni nie zostało uzgodnione. Eksperci podkreślają, że rynek ropy jest wrażliwy na wszelkie sygnały dotyczące stabilności w regionie Morza Czarnego, kluczowym dla eksportu surowców.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ceny jest rekordowy poziom wydobycia ropy w USA, wynoszący 13,4 miliona baryłek dziennie w tygodniu poprzedzającym porozumienie, co zwiększa globalną podaż i dodatkowo tłumi ceny. Z kolei w Europie zapasy ropy w Rotterdamie wzrosły o 700 tysięcy baryłek w ostatnim tygodniu, co również przyczyniło się do spadkowego trendu.

