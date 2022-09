Pierwszy statek z LNG dla Czech przypłynął do Eemshaven w Holandii Alert

Amerykański tankowiec Gaslog Georgetown dostarczył do holenderskiego terminala Eemshaven pierwszy ładunek LNG dla Czech. Państwowy koncern ČEZ zarezerwował 3,1 mld metrów sześc. przepustowości terminala na cały okres dzierżawy jednostek FSRU do września 2027 roku.

Dostawa LNG do Eemshaven. Fot Gasunie.

Pierwsze dostawy zakupionego przez Czechów LNG docierają do Holandii

Pierwsza dostawa amerykańskiego LNG dotarła do terminala Eemshaven w Holandii. Ładunek o wolumenie 70 000 metrów sześc. skroplonego gazu wyruszył 23 sierpnia z Zatoki Meksykańskiej na pokładzie tankowca Gaslog Georgetown. Po regazyfikacji całość przetransportowanego błękitnego paliwa wyniesie ok. 100 mln. metrów sześc.

– Cieszymy się, że po uruchomieniu terminalu nadal szybko posuwamy się do przodu i że do portu zawinął nasz pierwszy statek LNG. Dwa kolejne tankowce z gazem przeznaczonym dla Czech przybędą w październiku, a my będziemy kontynuować kurs od dwóch do trzech statków miesięcznie. To ważny krok dla bezpieczeństwa energetycznego Republiki Czeskiej i ważne zabezpieczenie na wypadek, gdyby gaz od innych dostawców przestał do nas płynąć – powiedział prezes ČEZ Daniel Beneš.

Terminal Eemshaven pokryje jedną trzecią rocznego zużycia gazu w Czechach

Terminal FSRU w Eemshaven jest pierwszym tego typu obiektem uruchomionym w Europie od czasu ataku Rosji na Ukrainę w lutym tego roku. Został więc przygotowany i oddany do użytku w rekordowym czasie w ciągu kilku miesięcy. Instalacja umożliwi dostarczanie do ośmiu miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, z czego trzy miliardy przeznaczone są dla Czech, co odpowiada około jednej trzeciej czeskiego rocznego zużycia.

ČEZ/Szymon Borowski