ChatGPT z funkcją pamięci także dla darmowych użytkowników 

OpenAI udostępnia nowość w ChatGPT – tym razem również dla użytkowników bezpłatnej wersji. Mowa o funkcji „Pamięć”, która ma znacząco poprawić wygodę korzystania z chatbota. Choć bezpłatna wersja nadal nie dorównuje funkcjonalnością płatnym planom, to krok ten stanowi istotne udogodnienie dla szerokiego grona użytkowników.

Co to jest „Pamięć” w ChatGPT?

Funkcja pamięci umożliwia ChatGPT zapamiętywanie informacji z wcześniejszych rozmów, co pozwala na bardziej spersonalizowaną i kontekstową komunikację. W praktyce oznacza to, że jeśli użytkownik wspomni, że np. przygotowuje się do maratonu, chatbot może w przyszłości, na polecenie stworzenia planu dnia, uwzględnić w nim plan treningowy.

Wersja bezpłatna ChatGPT otrzymała tzw. „okrojoną” wersję pamięci. Oznacza to, że chatbot zapamiętuje tylko kilka ostatnich szczegółów i tylko na krótki czas – zwykle kilka dni. Dla porównania, użytkownicy wersji Plus, Pro, Team, Enterprise i Edu mają dostęp do długoterminowej pamięci, która umożliwia zapamiętywanie informacji z tygodni, a nawet miesięcy.

Co istotne, funkcja pamięci jest całkowicie opcjonalna – można ją włączyć lub wyłączyć w ustawieniach aplikacji.

Jak włączyć funkcję pamięci?

Aby uruchomić funkcję pamięci, należy przejść do Ustawienia > Personalizacja > Pamięć > Historia czatów referencyjnych. Aktualizacja dostępna jest m.in. dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli również dla mieszkańców Polski.