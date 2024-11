Chcesz zapewnić dziecku zdrowie i znakomitą rozrywkę? Wiemy, gdzie należy się udać

Animacje, czy specjalne menu dla dzieci posiada już niemal każdy hotel w Polsce. Ale nadal niewiele jest takich, dla których kluczowym klientem jest ten najmłodszy gość. Do chlubnych wyjątków należy Bel Mare & Aqua Resort w Międzyzdrojach. A gdy rozrywkę połączymy ze zdrowym wpływem naturalnego jodu na rozwój młodego organizmu – mamy przepis na udany jesienno-zimowy break.

Dlaczego warto wdychać bałtycki jod?

Jod jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, gdyż jest niezbędny do syntezy hormonów odpowiedzialnych za regulację wielu procesów metabolicznych w organizmie. Bez prawidłowego stężenia hormonów we krwi nie działa prawidłowo wiele narządów, np. mózg, układ nerwowy, krwionośny, przysadka mózgowa, serce, mięśnie i nerki.

Dla uzupełnienia poziomu jodu w organizmie jest wskazany pobyt nad morzem. Morza o chłodniejszym klimacie, takie jak Bałtyk czy Północne, wyróżniają się jego wyższym poziomem w atmosferze. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w tych rejonach woda paruje wolniej, a silniejsze wiatry oraz wyższe fale unoszą więcej jodu i innych minerałów, jak brom, wapń i magnez, tworząc leczniczy morski aerozol. Dzięki temu jod nad Bałtykiem jest bardziej dostępny, szczególnie podczas wietrznych dni, kiedy fale rozbijają się o brzeg. Jego maksymalne ilości w powietrzu występują pomiędzy listopadem a marcem, a największe stężenie jodu nad polskim morzem jest oczywiście nad samym brzegiem, w maksymalnej odległości od linii wody wynoszącej do 300 m.

„Wdychanie” jodu wyjątkowo korzystnie wpływa także na dzieci (jod wspomaga procesu wzrostu i rozwój umysłowy) oraz kobiety w ciąży (jod zapobiega bowiem zaburzeniom rozwoju płodu). Warto nadmienić, że wybrzeże Morza Bałtyckiego należy do najbogatszych w jod regionów na świecie.

Jod dla dzieci – niezbędny dla inteligencji

Zbyt niski poziom jodu u dzieci to nie tylko gorszy rozwój umysłowy – może objawiać się również spowolnionym wzrostem i opóźnionym ząbkowaniem. Niedobór jodu u dzieci może powodować również opóźnione dojrzewanie płciowe, nadwagę, spadek energii. Objawy mogą być nietypowe do skojarzenia z brakiem jodu, jak ospałość, problemy z koncentracją, czy przewlekłe uczucie zimna. Warto znać objawy niedoboru jodu, aby jak najwcześniej zareagować, nie dopuszczając do rozwoju niedoczynności tarczycy.

Zapotrzebowanie na jod zmienia się wraz z wiekiem dziecka i wynosi odpowiednio:

– u niemowląt w wieku 0-6 miesięcy – 110 μg/dobę,

– u niemowląt w wieku 7-11 miesięcy – 130 μg/dobę,

– u dzieci do 6. roku życia – 90 μg/dobę,

– u dzieci od 7. do 9. roku życia – 100 μg/dobę,

– u dzieci od 10. do 12. roku życia – 120 μg/dobę,

– u dzieci powyżej 12. roku życia – 150 μg/dobę.

Nawet niewielki niedobór jodu naraża dzieci na ryzyko upośledzenia funkcji poznawczych i obniżenia ilorazu inteligencji, ma negatywny wpływ na osiągane wyniki w nauce i uniemożliwia wykorzystanie ich pełnego potencjału. Większość matek nie jest jednak świadoma konsekwencji niskiego spożycia jodu na rozwój ich dzieci. Obecnie mamy jodowaną sól spożywczą, natomiast w żywności jod w największych ilościach występuje w:

– rybach (zwłaszcza dorsz i halibut),

– owocach morza (skorupiaki, mięczaki),

– algach,

– mleku i jego przetworach,

– jajkach,

– soli jodowanej.

Należy jednak pamiętać, że prócz małych ilości jodu w pożywieniu, ilość jodu zmniejsza także obróbka termiczna, czyli gotowanie, smażenie. Co oznacza, że teoretycznie bogata w jod ryba, po usmażeniu nie będzie zaspokajała w 100% naszego zapotrzebowania na ten cenny pierwiastek życia. Dlatego warto wspomóc organizm dziecka naturalnym jodem wdychanym wraz z morskim powietrzem.

Gdzie wybrać się nad morze?

Województwo zachodniopomorskie należy do pierwszej trójki najczęściej odwiedzanych, a Międzyzdroje to kurort z wieloma atrakcjami: po spacerze i wdychaniu morskiego aerozolu warto wybrać się z dziećmi do Oceanarium, Planetarium, Kina 3D czy gabinetu Figur Woskowych. Gdy połączymy to z bogatym programem zimowych animacji w Bel Mare, nasze dzieci wcale nie będą chciały wyjeżdżać.

Dlaczego? W hotelach Bel Mare i Aqua Resort Międzyzdroje animatorzy dla dzieci i młodzieży przygotowali mnóstwo zajęć na każdy dzień, zarówno sportowych, jak i edukacyjnych 7 godzin dziennie przez cały tydzień. Goście mogą wybierać wśród rodzinnych zabaw, animacji, warsztatów pozwalających miło spędzić czas i uwolnić pokłady kreatywności. Dla najmłodszych nie zapomnimy o tym jak ważny jest ruch i edukacja. Także w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku obiekt m.in.: fajerwerki, modelowanie balonów, sylwestrowa zabawa ruchowa, warsztaty kreatywne, zimowa olimpiada sportowa, bal sylwestrowy czy noworoczny pokaz filmowy jako jednoczesne wytchnienie dla rodziców to tylko część atrakcji, jakie czekają na gości.

Obiekt ponadto oferuje w zależności od sezonu:

– wodny zewnętrzny plac zabaw ze zjeżdżalniami

– plac zabaw i osobne strefy na powietrzu dla najmłodszych

– kolorowy i atrakcyjnie wyposażony Kids Play, w którym animatorzy dbają o radosną i bezpieczną zabawę

– XGames – rozrywka dla nastolatków w razie niepogody

– Game Port – bilard i gry zręcznościowe w specjalnej strefie – dla każdego – rodziców i dzieci

– całoroczne lodowisko,

– ścianki wspinaczkowe o różnym stopniu trudności

– prywatną plażę z animatorami dla dzieci i leżakami

– Spa i basen

– przestronne restauracje na terenie obiektu i tawernę – z bogatym menu, także dedykowanym specjalnie dla dzieci.

– a w przyszłym roku zostanie otwarty jeden z największych na wybrzeżu Aquaparków.

Pomijając fakt, że jesienią i zimą jest mniej tłumów i niższe ceny, najkorzystniejszym okresem na nadmorskie spacery nie jest lato, a właśnie chłodne miesiące. To wówczas nad Bałtykiem, jak już wspomnieliśmy, unosi się mgiełka wodna, która powoduje, że jest lepsza podaż mikroelementów w powietrzu z wody morskiej. Budujmy mądrą odporność i wspomagajmy rozwój naszych dzieci w jak najbardziej naturalny sposób – a do tego dodajmy atrakcje, za które nasze dzieci będą nam naprawdę wdzięczne.