Chemia apeluje do KE o konkurencyjność. “Trwa nierówna gra”

Przemysł chemiczny Grupy Wyszehradzkiej apeluje do Komisji Europejskiej o wzmocnienie konkurencyjności i odporności europejskiego sektora. W liście do Ursuli von der Leyen, proszą o uwzględnienie głosu krajów Europy Środkowej i Wschodniej w konsultacjach i debatach strategicznych na poziomie europejskim. – Przemysł chemiczny w Europie gra w nierówną grę – alarmują.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) wraz ze stowarzyszeniami przemysłu chemicznego Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) wystosowała list do Przewodniczącej Komisji Europejskiej, Ursuli von der Leyen. Sygnatariusze wskazują w nim priorytety i propozycje dotyczące wzmocnienia konkurencyjności oraz odporności europejskiego sektora chemicznego.

Głos branży chemicznej

Adresatami wspólnego apelu są: Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego Republiki Czeskiej, Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego i Farmaceutycznego Republiki Słowackiej oraz Węgierskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego.

Organizacje podnoszą, że głos krajów Europy Środkowej i Wschodniej nie znajduje wystarczającego odzwierciedlenia w konsultacjach i debatach strategicznych na poziomie europejskim. Dzieję się tak “pomimo ich istotnego wkładu w przemysł chemiczny UE”.

– Dziś przemysł chemiczny w Europie gra w nierówną grę. Wynika to z odmiennych uwarunkowań gospodarczych, różnych możliwości finansowania inwestycji i zupełnie innych punktów startowych

w transformacji energetycznej pomiędzy Europą Środkowo-Wschodnią a Zachodnią. Na te trudności nakłada się jeszcze globalna presja konkurencyjna i skomplikowane, często niespójne przepisy, które w naszym regionie szczególnie mocno obciążają przedsiębiorstwa. Mimo to cele klimatyczne i zapisy regulacyjne dla całej Europy są takie same – podkreślił dr inż. Tomasz Zieliński, prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

– Jeśli Unia Europejska chce skutecznie realizować wizję zielonej i cyfrowej przyszłości, powinna równolegle wzmacniać fundamenty swojego przemysłu. Oznacza to tworzenie takich warunków, w których wszystkie regiony mają porównywalne szanse rozwoju i modernizacji. Aby było to możliwe, konieczny jest stały, otwarty dialog między decydentami a przemysłem, oparty na partnerskim podejściu i uwzględnianiu realiów każdego z regionów – dodaje.

Niepewność regulacyjna

W ostatnich tygodniach Komisja Europejska opublikowała dokumenty, które w założeniu mają stanowić krok w kierunku stworzenia przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla sektora. Sygnatariusze listu do KE wskazują, że Omnibus VI i Plan Działań na rzecz europejskiego przemysłu chemicznego muszą zostać wdrożone jak najszybciej, tak aby ograniczyć przedłużającą się niepewność regulacyjną.

Organizacje zaapelowały o priorytetowe potraktowanie działań mających kluczowe znaczenie dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej europejskiego przemysłu chemicznego, takich jak:

– konieczność aktualizacji wytycznych dotyczących rekompensat kosztów pośrednich,

– udoskonalenie instrumentów ochrony rynku,

– utworzenie Sojuszu na Rzecz Krytycznych Chemikaliów (ang. Critical Chemicals Alliance),

– przyjęcie rzeczywistej redukcji obciążeń jako główny cel Pakietu dla Przemysłu Chemicznego (ang. Chemical Industry Package),

– uwzględnienie specyfiki mniej zamożnych regionów i ich odmiennych punktów startowych

w transformacji energetycznej oraz zapewnienie dostępności zasobów dla wszystkich technologii redukujących emisje CO₂, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej.

Odbudowa konkurencyjności

W liście znalazły się propozycje rozwiązań, których wdrożenie, zdaniem branży chemicznej, ma być niezbędne dla odbudowy konkurencyjności sektora, w tym m.in.:

– Przegląd i reforma pakietu Fit for 55, w tym: utrzymanie bezpłatnych uprawnień EU ETS dla sektorów objętych CBAM, stopniowe dostosowanie ceny emisji CO2 w celu zmniejszenia obciążenia przedsiębiorstw, a także ustalenie bardziej realistycznych celów produkcji wodoru odnawialnego (RFNBO).

– Zmniejszenie wysokich cen gazu. Koncentracja na dywersyfikacji dostaw, w tym wsparciu zwiększenia produkcji europejskiej.

– Wdrożenie dodatkowego mechanizmu kompensacyjnego w celu ograniczenia nierówności konkurencyjnych wynikających z nierównych obciążeń regulacyjnych i kosztów energii.

