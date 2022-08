Cheniere Energy chce rozbudować terminal LNG, z którego gaz będzie płynąć do Polski Alert

Amerykański koncern energetyczny Cheniere planuje zbudować dwie dodatkowe linie przesyłowe i zbiornik na LNG w teksańskim terminalu Corpus Christi. Przewidywane zakończenie inwestycji przypada na 2031 rok. W obiekcie zakupy będzie robić również polskie PGNiG.



Corpus Christi LNG

Plany rozbudowy zakładu Corpus Christi

Zakład Corpus Christi firmy Cheniere stanowi miejsce skraplania amerykańskiego gazu ziemnego. Ulokowany jest w zatoce o tej samej nazwie w hrabstwie San Patricio w Teksasie. Obecnie posiada trzy w pełni operacyjne jednostki skraplania, z których każda jest zaprojektowana do produkcji około 5 mln ton LNG rocznie. Obecnie Cheniere Energy zamierza dodać dwie linie produkcyjne oraz zbiornik magazynowy o pojemności 220 000 metrów sześć. Ponadto Chaniere ma ma pozwolenie od FERC na zwiększenie produkcji LNG na trzy obecnie działających liniach o 14 procent, z 15,3 do 17,5 mln ton rocznie. Firma chce w przyszłości dodać magazyny chłodziwa i orurowanie dla sprawniejszego załadunku statków.

Cheniere przewiduje zakończenie inwestycji w 2031 roku

Firma złożyła pismo do Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC) z prośbą o wstępny przegląd proponowanego projektu. Z kolei wniosek formalny ma zostać złożony do agencji w lutym 2023 roku, po zakończeniu i zatwierdzeniu przez komisję obowiązkowego 6-miesięcznego procesu przedaplikacyjnego. Budowa prawdopodobnie rozpocznie się w październiku 2024 roku, a nowe linie zostaną oddane do użytku w drugiej połowie 2031 roku.

Polski PGNiG jest jednym z klientów terminalu LNG Corpus Christi.

Neftegaz/Szymon Borowski