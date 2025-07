CHERY osiąga kamień milowy „Dual- 500”: pierwsza chińska marka z 5 milionami wyeksportowanych pojazdów i najszybciej awansujący producent motoryzacyjny w rankingu Fortune Global 500 (2025)

Grupa CHERY osiągnęła kolejny historyczny kamień milowy (Dual- 500): łączny eksport przekroczył 5 milionów pojazdów — co czyni ją pierwszą chińską marką motoryzacyjną, która tego dokonała.

29 lipca 2025 roku ogłoszono najnowszą edycję prestiżowego rankingu Fortune Global 500. Grupa CHERY po raz drugi z rzędu znalazła się w tym zestawieniu, awansując aż o 152 pozycje – na 233. miejsce – co czyni ją najszybciej pnącym się producentem motoryzacyjnym w tegorocznym rankingu.

DUAL -500 – kamień milowy CHERY

„Dual- 500” to przełom w strategii globalizacji CHERY i początek nowej, przyspieszonej ery w budowaniu globalnej pozycji marki.

CHERY jako jedna z pierwszych chińskich marek motoryzacyjnych rozpoczęła ekspansję zagraniczną. Dziś od 22 lat z rzędu pozostaje liderem chińskiego eksportu samochodów osobowych, stając się również pierwszą chińską marką, której łączny eksport przekroczył 5 milionów egzemplarzy. Co piąty chiński samochód sprzedany za granicą nosi dziś logo CHERY.

CHERY na 233. miejscu w rankingu Fortune Global 500 za 2025 rok

Ranking Fortune Global 500 od lat uchodzi za jedno z najbardziej prestiżowych zestawień służących ocenie siły największych korporacji świata. W tym roku łączny przychód firm z listy osiągnął około 41,7 biliona dolarów amerykańskich, co oznacza wzrost o 1,8% względem roku poprzedniego. Minimalny próg przychodów wymagany do zakwalifikowania się na listę wyniósł 32,2 miliarda USD. W zestawieniu znalazło się łącznie 130 chińskich firm, które w 2024 roku wygenerowały łącznie około 10,7 biliona USD przychodu.

W ubiegłym roku Grupa CHERY była „czarnym koniem” zestawienia, debiutując na 385. pozycji – osiągając niezwykły sukces i przechodząc drogę od skromnych początków do globalnej rozpoznawalności. W tym roku CHERY nie tylko utrzymało się na liście, ale zaliczyło trzycyfrowy skok, trafiając do górnej części rankingu Fortune Global 500 – spektakularna ewolucja od „czarnego konia” do najbardziej obiecującej marki globalnego przemysłu motoryzacyjnego.

W ciągu 28-letniej historii, CHERY wielokrotnie zadziwiało świat swoimi zaskakującymi sukcesami, ostatecznie wyłaniając się jako uznany lider branży – odporny na cykle rynkowe i zbudowany z myślą o długofalowym przywództwie.

W przeszłości to właśnie CHERY jako pierwsze niezależnie opracowało chiński silnik do samochodów osobowych. Dziś firma kontynuuje innowacje technologiczne, m.in. dzięki zaawansowanemu systemowi CHERY Super Hybrid (CSH) – światowej klasy „chińskiemu sercu”, które sprawdza się zarówno w epoce tradycyjnych, jak i nowoenergetycznych napędów. Równolegle CHERY inwestuje w sztuczną inteligencję, rozwijając humanoidalnego robota AiMOGA, który ma kształtować przyszłość branży.

W historii marki debiutancki sedan CHERY natychmiast zdobył rynek, demokratyzując produkt dotychczas postrzegany jako luksusowy i czyniąc posiadanie auta możliwym dla milionów chińskich rodzin.

Na tle branży, która doświadcza umiarkowanego wzrostu, Grupa CHERY osiągnęła w ostatnich trzech latach imponujące wyniki – roczna sprzedaż pojazdów wzrosła z 1,233 mln do 1,881 mln, a następnie do 2,6 mln egzemplarzy. Firma notuje średni wzrost rocznych przychodów o ponad 100 miliardów RMB, utrzymując imponujące, skumulowane tempo wzrostu powyżej 30%. Ta konsekwencja i jakość rozwoju przekształciły CHERY z „czarnego konia” w prawdziwego „lidera peletonu”, który regularnie przekuwa ambitne cele w rzeczywistość. Z jeszcze lepszą jakością i wzmocnionymi kompetencjami, CHERY przyspiesza realizację swojej wizji – stania się marką motoryzacyjną klasy światowej.

O CHERY

Założona w 1997 roku firma CHERY jest wiodącym chińskim producentem samochodów i największym chińskim eksporterem samochodów osobowych od 22 lat z rzędu. Obecnie CHERY ma ponad 16 milionów użytkowników na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 110 krajach i regionach. W 2024 r. całkowita sprzedaż CHERY osiągnęła 2 603 916 sztuk, co oznacza wzrost o 38,4% rok do roku, a eksport wyniósł 1 144 588 sztuk, co oznacza wzrost o 21,4%. Roczne przychody firmy osiągnęły poziom 283 miliardów złotych, co stanowi wzrost o 50% rok do roku, zapewniając jej miejsce na liście Global Fortune 500.

CHERY jest pierwszym chińskim producentem samochodów, który w pełni opanował kluczowe technologie w zakresie silników, skrzyń biegów i podwozi. Firma zgłosiła ponad 29 000 patentów, z czego ponad 18 000 zostało przyznanych.

Materiał prasowy CHERY