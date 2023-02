Amerykanie nie podjęli jeszcze decyzji o zestrzeleniu chińskiego balonu szpiegowskiego Alert

Siły Powietrzne USA ustawiły swoje myśliwce F-22 Raptor stealth na pozycje, aby były gotowe do zestrzelenia chińskiego balonu szpiegowskiego, który lata na wysokości kilkunastu kilometrów nad stanem Montana. Amerykanie nie podjęli jeszcze decyzji o zlikwidowaniu obiektu. Do tej pory Pentagon bagatelizuje ogólne znaczenie obecności balonu i stwierdził, że wcześniej zdarzało się to wiele razy.

Chiński balon szpiegowski nad USA

Sekretarz prasowy Siły Powietrznych USA gen. Patrick Ryder przedstawił szczegółowe informacje dotyczące balonu i reakcji na zaistniałą sytuację. Podkreślił, że balon znajduje się obecnie na wysokości znacznie ponad pułapami samolotów pasażerskich i nie stanowi obecnie zagrożenia dla nikogo na ziemi.

– Pilnie zaangażowaliśmy urzędników ChRL za pośrednictwem wielu kanałów. Zostali zaangażowani zarówno przez swoją ambasadę w Waszyngtonie, jak i przez naszą ambasadę w Pekinie. Poinformowaliśmy ich o powadze, z jaką traktujemy tę sprawę. Ale poza tym nie zamierzam wchodzić w treść przesłanie. Ale daliśmy jasno do zrozumienia, że zrobimy wszystko, co konieczne, aby chronić naszych ludzi i naszą ojczyznę – powiedział wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu cytowany przez portal The Drive.

Nie jest od razu jasne, kiedy balon po raz pierwszy wszedł w przestrzeń powietrzną USA, ale wysoki rangą urzędnik obrony USA powiedział, że znalazł się on tam „kilka dni temu”. Doniesienia o niezidentyfikowanym sferycznym balonie z dużym zestawem wyposażenia wiszącym pod nim, unoszącym się w pobliżu Billings w stanie Montana, pojawiły się po raz pierwszy w środę. Obiekt jest wyposażony w panele słoneczne do zasilania różnego rodzaju systemów, w tym czujników i łączy danych podczas długiego lotu.

Oddzielny wcześniejszy raport NBC News, powołujący się na anonimowych urzędników amerykańskich, mówi, że balon najpierw przeleciał nad Aleutami na Alasce i częściami Kanady, zanim dotarł do Montany. NBC News poinformowało również, że F-22 Raptors z bazy sił powietrznych Nellis w Nevadzie, wraz z co najmniej jednym samolotem radarowym E-3 Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS), zostały wysłane w obszar, do którego dotarł chiński balon.

Prezydent Joe Biden poprosił Pentagon o przedstawienie potencjalnych opcji wojskowych dla rozwiązania zaistniałej sytuacji. Sekretarz obrony Lloyd Austin, który w tym czasie podróżował po Filipinach, zwołał spotkanie kierownictwa wyższego szczebla w celu omówienia sytuacji. Ostatecznie podjęto decyzję, aby nie „oddawać strzału” do balonu.

Wysoki rangą urzędnik obrony USA zauważył, że niezestrzelenie balonu daje również możliwość „śledzenia, jakie zdolności może mieć”. Obserwacja statku i jego ładunku, zarówno wizualnie, jak i elektronicznie z bliskiej odległości, miałaby kluczowe znaczenie dla oceny jego możliwości. Jeśli zostanie zestrzelony wcześniej, jego wyposażenie zostanie zniszczone.

