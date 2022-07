MAE alarmuje: Chiny mogą zdominować rynek paneli fotowoltaicznych Alert

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) ostrzega przed chińską dominacją w łańcuchu dostaw paneli słonecznych. Do 2025 roku udział Chin w produkcji paneli może osiągnąć 95 procent.

Energetyka w Chinach. Grafika: www.frstrategie.org

Chiny dominują w fotowoltaice

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (MAE) ostrzega przed dominacją Chin w łańcuchu dostaw paneli słonecznych. Według raportu przygotowanego przez MAE wynika, że łączny udział Chin w produkcji paneli wynosi 80 procent. Do 2025 roku może wzrosnąć do 95 procent. MAE alarmuje, że taki stan rzeczy może przyczynić się do spowolnienia transformacji energetycznej całego świata.

Według raportu Agencji, braki surowców i tak zwane wąskie gardła w łańcuchu dostaw, przyczyniły się do wzrostu cen o około 20 procent. Szef MAE Fatih Birol wezwał państwa do dywersyfikacji i zniwelowania słabych punktów w łańcuchu dostaw fotowoltaiki. Eksperci podkreślają, że energia słoneczna jest kluczowa dla transformacji energetycznej i osiągnięcia zerowej emisyjności do 2050 roku.

whatsnew2day.com/Maria Andrzejewska