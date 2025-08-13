Chiny pomagają Rosji ominąć sankcje i nabyć sprzęt Siemensa

Na zdjęciu Grad na podwoziu Ural-375D. Rosja potrzebuje większej produkcji amunicji artyleryjskiej, do której wykorzystuje się produkty powstałe w fabryce BOZ. Zakład korzysta z technologii Siemensa, pozyskanej dzięki chińskim firmom. Fot.: Wikimedia CC

Rosyjska fabryka materiałów wybuchowych, niezbędnych m.in. do produkcji amunicji artyleryjskiej, korzysta z technologii Siemensa. Sprzęt pozyskany przez pośrednika od chińskich firm posłużył automatyzacji fabryki.

Sankcje uniemożliwiają Rosji zakup od zachodnich podmiotów m.in. technologii do produkcji amunicji. Tymczasem rosyjski państwowy producent materiałów wybuchowych nabył sprzęt Niemieckiego Siemensa i użył go w fabryce Biysk Oleum (BOZ). Pozyskana technologia posłużyła do zautomatyzowania maszyn w zakładzie, który należy do Federalnego Przedsiębiorstwa Państwowego Fabryka Ja. M. Swiedrłowa. Unia Europejska i USA objęły spółkę sankcjami.

Analizy Reutersa, danych celnych i państwowych rejestrów publicznych, pokazały, że sprzęt od chińskich podmiotów nabył pośrednik z Obwodu Królewieckiego.

Z Niemiec, przez Chiny, do Rosji

BOZ w 2022 roku podpisał umowę z rosyjskim Techpribor. Pośrednik otrzymał technologię od chińskiej firmy Huizhou Funn Tek, mającą siedzibę w prowincji Guangdong i zajmującą się dostawą sprzętu przemysłowego. W ten sposób do fabryki BOZ trafiły dwa regulatory mocy. Jak podaje Reuters, potwierdzają to m.in. kody celne.

W latach 2022-2023 BOZ pozyskał trzy zestawy urządzeń do automatyzacji przemysłowej, sprzedawane bazowo przez Siemens Simatic. Techpribor zamówił sprzęt od Huzhou Funn Tek i New Source Automation. Druga z firm potwierdziła Reutersowi, że dostarczyła technologię Techpriborowi. Jej przedstawiciel przekazał, że pozyskuje od Siemensa tyle produktów „ile potrzebuje”, a niemiecka firma nie pyta o odbiorcę końcowego. Żaden z zaangażowanych chińskich i rosyjskich podmiotów nie odpowiedział jednak pisemnie na pytanie Reutersa.

Agencja nie znalazła informacji świadczących, że Siemens łamie sankcje. Rzecznik niemieckiej firmy zadeklarował, że ściśle przestrzegają międzynarodowych sankcji i wymagają tego od swoich klientów. Przyznał jednak, że niektóre towary mogą docierać do Rosji bez wiedzy Siemensa.

Rosja zwiększa produkcję

BOZ rozbudowuję się od lutego 2022 roku. Obecnie powstaje nowy zakład do produkcji RDX, materiału wybuchowego. Aktualnie fabryka produkuje TNT i HMX. Firma realizuje zamówienia od rosyjskiego ministerstwa obrony. Produkty BOZ są wykorzystywane m.in. w amunicji artyleryjskiej. Rosja z racji na niedobory w produkcji pozyskuje ją częściowo od sojuszników, m.in. Korei Północnej. Pozyskana amunicja bywa kiepskiej jakości, co prowadzi nawet do detonacji na etapie wystrzału.

Pozyskany od Siemensa sprzęt umożliwił większą wydajność zakładu, przy zaangażowaniu mniejszej liczby pracowników. Rosyjski sektor przemysłowy obecnie boryka się z problemem niedoboru siły roboczej.

Reuters / Biznes Alert / Marcin Karwowski