Chińska gospodarka w drugim kwartale 2025 roku zaskoczyła lepszym niż oczekiwano wynikiem. PKB Państwa Środka wzrósł o 5,2 procent w porównaniu rok do roku, głównie dzięki rozejmowi handlowemu z USA i dywersyfikacji eksportu – choć strukturalne słabości i presja deflacyjna nadal ciążą na koniunkturze.

Zgodnie z danymi Narodowego Biura Statystycznego Chin (NBS), opublikowanymi na wtorkowej konferencji prasowej, wzrost PKB w drugim kwartale był nieco wyższy od prognoz ekonomistów (5,1 procent), ale niższy niż w pierwszym kwartale, kiedy wyniósł 5,4 procent. Łącznie w pierwszej połowie roku chińska gospodarka urosła o 5,3 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Rozejm handlowy z USA dał czas i przestrzeń

Sheng Laiyun, zastępca komisarza NBS, podkreślił, że osiągnięcie tego wyniku było możliwe mimo „szybko zmieniającej się sytuacji międzynarodowej i rosnącej presji zewnętrznej”. To efekt m.in. majowego porozumienia handlowego z USA w Genewie, które obniżyło rekordowe, sięgające 145 procent cła na chiński import. Pekin ma czas do 12 sierpnia, by uzgodnić stałe warunki, co jest kluczowe dla gospodarki silnie opartej na eksporcie.

Część firm już wykorzystała zawieszenie ceł: w czerwcu ogólny eksport wzrósł o 5,8 procent rok do roku, a import – po raz pierwszy od lutego – zwiększył się o 1,1 procent. Wyraźnie wzrósł także eksport metali ziem rzadkich (o 32 procent rok do roku), co jest sygnałem odbudowy przepływów surowców krytycznych do kluczowych sektorów – od elektroniki po przemysł zbrojeniowy.

USA tracą pozycję głównego odbiorcy

Choć w czerwcu eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o 16,1 procent rok do roku z powodu utrzymujących się tarć, to wzrósł o 32 procent w ujęciu miesięcznym dzięki tymczasowemu rozejmowi. Chiny coraz częściej kierują jednak towary do Azji Południowo-Wschodniej: eksport do krajów ASEAN wzrósł w czerwcu o ponad 18 procent rok do roku, a do samego Wietnamu – o 25 procent. Pekin liczy na sąsiednie rynki także jako huby logistyczne do omijania ceł USA – co administracja Donalda Trumpa zapowiada monitorować i blokować nowymi opłatami.

Wewnętrzne wyzwania: deflacja i trudny rynek pracy

Mimo solidnego eksportu chińska gospodarka boryka się z poważnymi słabościami strukturalnymi. Na pierwszy plan wysuwają się: wciąż niezakończony kryzys nieruchomości, niskie zaufanie konsumentów i rosnące bezrobocie wśród młodych. W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła jedynie o 4,8 procent rok do roku (w maju było to 6,4 procent), a presja deflacyjna nie odpuszcza. Wskaźnik cen producentów PPI spadł o 3,6 procent rok do roku – to największy spadek od dwóch lat. CPI wzrosło symbolicznie o 0,1 procent, kończąc czteromiesięczny trend spadkowy.

„Dla wielu ludzi to nie wygląda na gospodarkę rosnącą w tempie 5 procent rocznie – a słabe nastroje mogą tłumić wydatki i inwestycje” – komentuje Nick Marro z Economist Intelligence Unit.

Pekin odpowiada planem ratunkowym dla młodych

W odpowiedzi na rosnące problemy społeczne Rada Państwa wprowadziła pakiet środków stabilizujących rynek pracy. Obejmują one rozszerzenie ubezpieczeń społecznych, dotacje i wsparcie kredytowe dla firm zatrudniających młodzież. Firmy, które zatrudnią osoby w wieku 16–24 lat na co najmniej trzy miesiące i opłacą ich ubezpieczenia, mogą liczyć na jednorazową dotację do 1500 juanów na osobę.

Bezrobocie wśród młodych nadal przekracza 14 procent, mimo że ogólna stopa bezrobocia w miastach spadła w czerwcu do 5 procent – poniżej celu 5,5 procent na cały rok.

Prognozy ostrożne, a fundamenty wymagają wsparcia

Eksperci podkreślają, że mimo dobrego wyniku na półmetku roku, utrzymujące się wysokie cła, rosnące koszty energii i problemy strukturalne mogą w kolejnych kwartałach ograniczyć tempo wzrostu. Analitycy Capital Economics oceniają, że wzrost w drugiej połowie roku prawdopodobnie spowolni jeszcze bardziej.

Chińska gospodarka, mimo skutecznej dywersyfikacji eksportu, nadal potrzebuje silnego impulsu polityki fiskalnej i strukturalnych reform, by utrzymać poziom wzrostu powyżej 5 procent i zrealizować ambitny cel Pekinu na 2025 rok.

CNN / Hanna Czarnecka