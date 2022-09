Branża petrochemiczna przyspiesza zieloną transformację w Chinach Alert

Chiny zaostrzają swoją politykę klimatyczną i planują wprowadzenie handlu emisjami. W oczekiwaniu na nowe przepisy branża petrochemiczna przygotowuje się realizując zielone inwestycje. Na konferencji Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC) dyrektorzy poszczególnych firm przedstawili dokonania firm w zakresie transformacji energetycznej.

Chińskie spółki petrochemiczne przygotowują się na system handlu emisjami CO2 Trwający obecnie globalny kryzys energetyczny wzbudził obawy, czy Chiny będą nadal dążyć do celów dekarbonizacji. Chiński rząd centralny mimo wszystko dalej podtrzymuje swoją politykę klimatyczną. Największe chińskie rafinerie ropy naftowej spodziewają się, że długoterminowe przepisy dotyczące emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych zostaną dodatkowo zaostrzone, pomimo obecnej koncentracji Chin na bezpieczeństwie energetycznym. Temat ten pojawił się w wypowiedziach dyrektorów chińskich rafinerii na konferencji Asia Pacific Petroleum Conference (APPEC), która odbyła się 26-28 września. Wu Qiunan, główny ekonomista PetroChina International powiedział, że rząd centralny wzmacnia politykę klimatyczną i koncentruje się na rozwoju systemu czystej energii oraz ograniczeniem emisji dwutlenku węgla. Restrykcyjne przepisy obejmą również zaostrzenie kontroli skażenia wody i emisji zanieczyszczeń powietrza innych niż CO2. Wu wspomniał też, że Chiny przejdą od kontrolowania całkowitego zużycia energii do kontrolowania emisji dwutlenku węgla. Jeżeli limit emisji zastąpi limit zużycia, nie będzie ograniczeń w zużyciu energii z OZE. Tym samym sektor energetyczny przyspieszy swoją zieloną transformację. – Organy rządowe wciąż pracują nad wdrożeniem kontroli emisji, więc w tym roku rafinerie nadal stosują politykę całkowitej kontroli zużycia energii – dodał ekspert. – Od projektu do budowy [nowych mocy rafineryjnych] jesteśmy w pełni zaangażowani w nowe technologie kontroli zanieczyszczenia środowiska. W przyszłości każda nowa inwestycja, którą zamierzamy przeprowadzić, będzie bardziej wydajna w zakresie ochrony przyrody – wspomniał z kolei Chen Hongbing, zastępca dyrektora generalnego w prywatnej firmie Rongsheng Petrochemical.

Strategie dywersyfikacji stosowane przez chińskie rafinerie przybierają różne formy. Sun Xin, dyrektor Shenghong Petrochemical powiedział, że jego firma jest właścicielem największego w Chinach projektu produkcji folii z etylenu i octanu winylu – kluczowego składnika paneli fotowoltaicznych, które odnotowały w tym roku szybki wzrost eksportu. Shenghong współpracował również z islandzką organizacją Carbon Recycling International, aby wychwytywać emisje dwutlenku węgla z codziennych operacji i wykorzystywać je do produkcji metanolu, a także zainwestował w technologie magazynowania energii

– Musimy być co najmniej pół kroku do przodu na dzisiejszym rynku. Zaczęliśmy inwestować w energię słoneczną i wiatrową pięć lat temu, a po apelu dotyczącym planu pięcioletniego opracowaliśmy własne rozbudowane plany dotyczące nowej energii, nowych materiałów i dekarbonizacji – skomentował Sun Xin.

Według chińskiego ministerstwa środowiska emisje z produkcji rafineryjnej i petrochemicznej mają zostać objęte krajowym rynkiem emisji dwutlenku węgla do 2025 roku.

Chiński rynek zgodności został uruchomiony w lipcu 2021 roku i początkowo obejmował przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Obecnie system obejmuje wszystkie elektrownie cieplne o emisji powyżej 26 000 mt CO2 na rok. Niektóre elektrownie należące do koncernów naftowych już zostały włączone do programu handlu uprawnieniami do emisji.

S&P Global/Szymon Borowski