Chorwatka Maja Sever prezesem Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ); czy media na Starym Kontynencie skręcają ostro w lewo?

W Budapeszcie podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Dziennikarzy na szefową tej organizacji wybrano chorwacką dziennikarkę telewizyjną Maję Sever. Została szefową tej dużej organizacji dziennikarskiej po raz drugi.

Maję Sever w wyborach tajnych poparła zdecydowana większość uczestników zjazdu. Szefowa EFJ powiedziała, że postara się kontynuować swój program z zakończonej kadencji.

Deja vu, czyli tak jak w Turcji

Jeszcze przed ponownym wyborem Sever powtórzyła swoje zapewnienia sprzed 3 lat, kiedy to w tureckim Izmirze została wybrana po raz pierwszy w kadencji 2022 – 2025. „Przemawiam nie tylko jako przewodnicząca EFJ, ale w imieniu nas wszystkich – dziennikarzy, związków zawodowych, organizacji i obywateli, którzy nadal wierzą, że dziennikarstwo jest dobrem publicznym” – podkreśliła dziennikarka nawiązując do miejsca zjazdu, Węgier, gdzie dziennikarze – jak wynika z raportu EFJ – borykają się z naciskami władz” – mówiła szefowa EFJ.

Sever nawiązała do miejsca organizacji Zgromadzenia Ogólnego EFJ. „Wolność mediów na Węgrzech pogarsza się w alarmującym tempie. Ponieważ nie jest to <<kwestia krajowa>>. Jeśli to prawo zostanie uchwalone tutaj, jutro może zostać uchwalone w Słowenii, Polsce, Włoszech – gdziekolwiek” – mówiła Maja Sever, przewodnicząca EFJ.

EFJ liczy ponad 296 tys. dziennikarzy z 74 organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych w 44 krajach Europy.

Polskę reprezentowało troje delegatów ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich – prezes Jolanta Hajdasz, wiceprezes Mariusz Pilis i sekretarz generalny Hubert Bekrycht – oraz jeden delegat z Towarzystwa Dziennikarskiego Krzysztof Bobiński.

Żelazna dama dziennikarstwa?

Kiedy Chorwatkę Maję Sever wybierano w tureckim Izmirze na kongresie EFJ w 2022 roku, obiecała ona m.in. odbudowę instytucjonalną federacji, jej stabilizację po pandemii. Chciała, aby dziennikarstwo uważane było za priorytet i aby dziennikarze – szczególnie w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę – byli bezpieczni.

Mai Sever chodziło też o osłony socjalne w wielu krajach europejskich, gdzie media opierają się o freelancerów z umowami cywilnoprawnymi nie gwarantujące żadnych praw pracowniczych. Poza tym chciała uzdrowić finanse EFJ. To akurat się jej nie udało. Ciągłe debaty o zwiększeniu składek dla poszczególnych krajów i rosnące koszty utrzymania administracji, m. in. sekretarza generalnego EFJ i jego współpracowników, nie zatrzymały, co logiczne kryzysu finansowego federacji.

Trudna sytuacja finansowa EFJ

W kuluarach ciągle rozmawia się o tym, że po wykluczeniu trzy lata temu bądź zawieszeniu w EFJ federacji dziennikarskich z Rosji, pobór składek dramatycznie zmalał, bo Moskwa „miała nadreprezentację” w europejskiej federacji. Dopiero po ataku na Ukrainę, ale, niestety, nie do razu, władze EFJ zorientowały się, że sporą część składek wpływała z Rosji.

Co dalej?

I to nie był przypadek, że, w imieniu władz, sekretarz EFJ dzień po inwazji Putina na Ukrainę, w ogromnych chaosie organizacyjnym nieśmiało, ale jednak bronił organizacji rosyjskich i nie podobało mu się, że 25 lutego 2022 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zażądał wykluczenia wszystkich rosyjskich organizacji medialnych i dziennikarskich związków zawodowych. Krótko potem władz EFJ wyrzuciły rosyjskie organizacje dziennikarskie ze swojego grona.

Europejska Federacja Dziennikarzy pod wodzą Mai Sever była głucha i ślepa na uwagi, protesty i propozycje SDP – największej w Polsce organizacji grupującej przedstawicieli mediów – Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Odrzucano między innymi nasze projekty uchwał dotyczące bezprawnego przejęcia mediów publicznych i demolowania mediów konserwatywnych.

Maję Sever wybrano ponownie 3 czerwca po południu podczas budapeszteńskiego zjazdu.

Czy wyciągnięto wnioski z tego jak rządziła, czy przypomniano, że EFJ – i tak wcześniej poprawna politycznie – bardzo niebezpiecznie skręca w lewo? Nie. Dlaczego? Bo chorwacka dziennikarka nie miała kontrkandydata.

Nowe władze EFJ:

Maja SEVER (Chorwacja) – prezes EFJ

Pablo AIQUEL GARBARINI (Francja) – wiceprezes

Komitet Sterujący EFJ (Zarząd Główny):

1. Andrea Roth (Niemcy)

2. Allan Boye THULSTRUP (Dania)

3. Renske HEDDEMA (Holandia)

4.Antonis REPANAS (Grecja)

5. Xhemajl REXHA (Kosovo)

6.Aise Banu TUNA (Turcja)

7. Sergiy TOMILENKO (Ukraina)

Hubert Bekrycht 3 czerwca 2025 roku, Budapeszt.