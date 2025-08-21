Cienkowska: projekt nowej ustawy medialnej gotowy a za dwa miesiące wyniki audytu w TVP i PR

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała, że projekt nowej ustawy medialnej jest już gotowy i czeka na zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów. MKiDN przeprowadziło również audyt w TVP i Polskim Radiu, którego wyniki mają zostać przedstawione najpóźniej za dwa miesiące.

Tuż po nominacji Cienkowska napisała na X, że prace mają ruszyć „z kopyta”.

Kiedy?

Nowa szefowa MKiDN oznajmiła w czwartek, że projekt jest przygotowany. „Mam nadzieję, że ustawa za moment zostanie wpisana do wykazu prac rządu, jesteśmy w rozmowach z panem Domańskim co do finansowania mediów publicznych” – zaznaczyła.

Cienkowska podkreśliła, że audyt w TVP i Polskim Radiu w likwidacji oraz projekt nowej ustawy to dwie kompletnie niezależne od siebie sprawy. .„Ta ustawa jest gotowa, nie czekamy na wyniki audytów” – powiedziała minister. Dodała jednak, że projekt ustawy medialnej będzie tematem rozmów przez najbliższe kilka miesięcy.

Audyt w TVP i Polskim Radiu

Minister zapowiedziała również, że zostały przeprowadzone audyty w TVP i Polskim Radiu, obie spółki w stanie likwidacji. Audyty zostały przeprowadzone tak, aby „sprawdzić, czy przez ostatnie półtora roku rozchód środków finansowych był odpowiedni i zgodny z misją, którą te podmioty mają wpisaną w swoje statuty”. „Będziemy mieli dane, będziemy dalej podejmować decyzje” – powiedziała Cienkowska.

Cienkowska zapowiedziała, że jeśli prezydent Karol Nawrocki będzie chciał rozmawiać na temat kształtu nowej ustawy medialnej, to Ministerstwo jest otwarte na dialog. „Mam nadzieję, że do takiego spotkania dojdzie” – mówiła Cienkowska.

Prezydent Nawrocki kilkakrotnie podkreślał, że będzie obeserwował nowe rozwiązania legislacyjne dotyczące m.in. mediów publicznych.

łoz