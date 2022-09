Co z modernizacją ciepłownictwa w kryzysie energetycznym? XXVI Forum Ciepłowników Polskich Alert

W Międzyzdrojach odbyło się Forum Ciepłowników Polskich, gdzie rozmawiano o modernizacji ciepłownictwa i o tym, jak przetrwać panujący na rynku kryzys.

Elektrociepłownia Żerań. fot. PGNiG Termika

XXVI Forum Ciepłowników Polskich

W Międzyzdrojach odbyło się XXVI Forum Ciepłowników Polskich. Do nadmorskiego miasteczka, od 10 do 13 września, przyjechali przedstawicie przedsiębiorstw energetycznych, w tym zarząd PGNiG Termika. Rozmawiano m.in. o modernizacji systemu ciepłowniczego, dlatego nie mogło zabraknąć największego producenta ciepła i energii elektrycznej w Polsce, PGNiG Termika.

– Rozmowy o modernizacji zaczynają coraz mniej poruszać kwestie terminów, a skupiają się coraz bardziej na bezpieczeństwie. Bezpieczeństwo energetyczne jest najważniejsze i zostało to wreszcie zauważone – powiedział Paweł Przychodzeń. – Chciałbym zwrócić uwagę na często pojawiające się w opinii publicznej przeświadczenie, że Polska nic nie zrobiła, aby tę modernizację przeprowadzić. Tymczasem wystarczy spojrzeć choćby na PGNiG Termika, by zauważyć, że to nieprawda. Zainwestowaliśmy już miliardy złotych i mnóstwo czasu, a to jeszcze nie koniec – powiedział wiceprezes PGNiG Termika.

Rozmawiano także o kryzysie energetycznym, który znacząco zmienia rynek w ostatnim czasie. – Trzeba zabezpieczyć dostawy węgla, gazu i biomasy, i to po przyzwoitych cenach. Podstawowym zadaniem firm działających na rynku energetycznym jest zadbanie o to, aby surowca nie zabrakło – podkreślił wiceprezes Paweł Przychodzeń.

PGNiG Termika/Maria Andrzejewska