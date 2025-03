Krok w przód, krok w tył. Tango celne USA i Kanady trwa, w grze są podatki na energię, stal i aluminium

USA zapowiedziały podwyższenie ceł na import stali i aluminium z Kanady od 12 marca 2025 roku. Jest to reakcja na podniesienie opłat za eksport energii elektrycznej do Stanów Zjednocznych. Ottawa zgodziła się zawiesić swoją decyzję, do czasu spotkania z sekretarzem handlu. Donald Trump zapowiedział, że „prawdopodobnie” podejmie podobną decyzję.

We wtorek prezydent Donald Trump zapowiedział podwyższenie ceł na import stali oraz aluminium z Kanady do 50 procent. Oznajmił, że cła wejdą w życie środę, 12 marca. Podwyżka została określona jako odwet za zwiększenie opłat za eksport elektryczności. Zapowiedział, że jeżeli Ottawa nie zniesie ceł nałożonych m.in. na produkty mleczne, to USA wprowadzą nowe podatki, które wejdą w życie drugiego kwietnia. Dotknął one m.in. samochodów.

– Czy możecie sobie wyobrazić Kanadę zniżającą się do tego stopnia, by używać prądu, który tak bardzo wpływa na życie niewinnych ludzi, jako karty przetargowej i groźby? Zapłacą za to tak wysoką cenę finansową, że będziemy o tym czytali w podręcznikach historii przez wiele lat! – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Odpowiedź Kanady

Mark Carney, przed objęciem urzędu premiera Kanady odniósł się do decyzji prezydenta Stanów Zjednoczonych.

– Najnowsze cła prezydenta Trumpa są atakiem na kanadyjskich pracowników, rodziny i firmy. Mój rząd zadba o to, by nasza odpowiedź miała jak największy wpływ na USA i minimalny wpływ tu, w Kanadzie, a jednocześnie będziemy wspierać pracowników, na których (cła) mają wpływ. Mój rząd utrzyma nasze cła w mocy tak długo, jak długo Amerykanie nie okażą nam szacunku i nie podejmą wiarygodnych, rzetelnych zobowiązań do wolnego i uczciwego handlu – napisał na X.

Doug Ford, premier Ontario, w czwartek spotka się w Białym Domu z Howardem Lutnick, sekretarzem handlu USA. Po potwierdzeniu wizyty zapowiedział zawieszenie 25 pocentowej podwyżki opłaty za eksport energii elektrycznej do USA.

Prezydent Trump zapowiedział, że prawdopodobnie wycofa się z 50 procentowych ceł na stal i aluminium, które mają wejść w życie 12 marca.

PAP / Global News / Marcin Karwowski