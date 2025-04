Cła USA osłabią europejski rynek motoryzacyjny i spowolnią wzrost gospodarczy Polski

– Polska jest znaczącym producentem podzespołów dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, a karne cła zmniejszą popyt na samochody niemieckich czy francuskich koncernów w USA. Skutki pośrednie będą więc znaczące. […] Ostatecznie doprowadzi to do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce o 0,4-0,5 punktu procentowego w 2025 roku – mówi główny ekonomista VeloBanku Piotr Arak dla Biznes Alert.

3 kwietnia 2025 roku USA wprowadziły 25-procentowe cło samochody i lekkie ciężarówki sprowadzane z zagranicy. Polska eksportuje części i akcesoria wykorzystywane przez największych producentów w Europie. W 2024 roku ich wartość wyniosła 311 mln dolarów. Wśród największych eksporterów samochodów do USA znajdziemy Niemcy, Wielką Brytanię, Słowację, Włochy i Szwecję.

Pośredni cios w motoryzację Polaków

– Bezpośredni wpływ wprowadzonych ceł na naszą gospodarkę będzie pomijalny, ze względu na niewielką skalę wymiany handlowej pomiędzy Polską a USA. Eksportujemy tam niewielkie ilości samochodów, maszyn. Niestety skutki pośrednie będą już znaczące – komentuje Piotr Arak, główny ekonomista VeloBanku, w rozmowie z Biznes Alert.

– Polska jest znaczącym producentem podzespołów dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, a karne cła zmniejszą popyt na samochody niemieckich, czy francuskich koncernów w USA. Spodziewam się, że w tym roku saldo wymiany będzie ujemne, podobnie jak w 2024 roku, co spowoduje ujemny wkład eksportu do PKB. Doprowadzi to do obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce o 0,4-0,5 punktu procentowego w 2025 roku. Niestety widoczne ostatnio ożywienie w przemyśle, dające nadzieję na poprawę sytuację firm i dynamiki PKB, zostanie zmitygowane – przewiduje ekspert.

– W obliczu wojny handlowej USA z resztą świata, zagrożeniem dla polskich firm może być napływ towarów z krajów Azji. Tamtejsi producenci, szukając nowych rynków zbytu, będą zmuszeni do tego by (podobnie jak Chiny w 2019 roku) sprzedawać produkty Europie, w tym nam. To może prowadzić do spadku rentowności polskich przedsiębiorstw, o ile nie przygotujemy się na ten dodatkowy efekt – mówi Piotr Arak dla Biznes Alert.

Za miesiąc kolejne cła?

Według zapowiedzi administracji Donalda Trumpa, za miesiąc wejdą kolejne cła amerykańskie na części samochodowe. Agencja Reuters informuje, że w dokumentach części obejmują też komputery – zarówno te pokładowe w samochodach, jak i wszelkie inne.

Tomasz Brzeziński / Jędrzej Stachura