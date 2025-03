CMWP SDP: Skazanie dziennikarza za zadanie pytania mailem jest skandalicznym naruszeniem wolności słowa

Protest przeciwko skazaniu Mateusza Teski, dziennikarza z Magazynu Anity Gargas, za zadanie pytania mailem. CMWP SDP apeluje o „odtajnienie materiałów z tego procesu oraz zapowiada wystąpienie do prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie niesłusznie skazanego.” Skazanie Teski, zdaniem CMWP SDP, jest skandalicznym naruszeniem wolności słowa.

Sąd Okręgowy w Płocku w niejawnym procesie apelacyjnym skazał prawomocnie 5 marca br. Mateusza Teskę dziennikarza z Magazynu Anity Gargas za skierowanie do rzecznika prasowego instytucji państwowej pytań, dotyczących sędzi w stanie spoczynku.

Wyrok

Sędzia wytoczyła ona dziennikarzowi proces karny z art. 212 Kodeksu karnego zarzucając mu zniesławienie. Dziennikarz nie opublikował materiału prasowego, zbierał jedynie informacje do przyszłej publikacji. Sędzia podtrzymał wyrok sądu I instancji, iż dziennikarz jest winny przestępstwa zniesławienia, zmienił jedynie wymiar kary. Dwa miesiące ograniczenia wolności zamieniono na karę grzywny – ok. 5 tysięcy zł.

Sąd zrezygnował z nakazu przeproszenia oskarżycielki, podtrzymał jednak konieczność zwrotu kosztów procesu przez dziennikarza. Ze względu na to, iż procesy w obu instancjach toczyły się w trybie niejawnym, nie można podać żadnych szczegółów dotyczących okoliczności tego procesu.

Próba zastraszania mediów

„W ocenie Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyrok ten to próba zastraszania dziennikarzy i próba wprowadzenia zakazanej przez Konstytucję RP cenzury prewencyjnej poprzez eliminowanie z przestrzeni publicznej niewygodnych dla niektórych środowisk i osób materiałów dziennikarskich” – podkreśliła dyrektor CMWP i prezes SDP Jolanta Hajdasz. „Szczególnie bulwersujące jest w tym wypadku to, iż dziennikarz postępował zgodnie z zasadami dziennikarskiego profesjonalizmu – zbierał materiał do publikacji prasowej zadając pytanie mailem rzecznikowi prasowemu publicznej instytucji. Dochował więc rzetelności i staranności, działał w interesie społecznym chcąc wyjaśnić ważny problem, o którym posiadł wiedzę” – zwróciła uwagę szefowa CMWP.

Dziennikarz jak morderca…

„Niczego nie opublikował, a mimo to jest osobą skazaną w procesie karnym. Będzie wpisany do rejestru na równi z pospolitymi przestępcami – złodziejami, czy nawet mordercami. CMWP SDP stanowczo przeciwko temu protestuje” – zaznaczyła Hajdasz.

CMWP SDP zwraca uwagę, że zgodnie z art. 10 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii, a prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych. Zasady te, co podkreśliło CMWP SDP, dotyczą także, a nawet przede wszystkim dziennikarzy, którzy mają prawo wykonywać swój zawód w wolny i nieskrępowany sposób, bez obawy, iż samo zadanie pytania skutkować będzie procesem karnym i zagrożeniem ograniczenia wolności.

Tłumienie krytyki

„Skazanie dziennikarza w procesie karnym za to, że za pośrednictwem rzecznika prasowego usiłuje wyjaśnić jakąś sprawę i uzyskać odpowiedź na pytania w związku z materiałem dziennikarskim, nad którym pracuje, jest skandalicznym naruszeniem zasady wolności słowa i w istocie służy jedynie tłumieniu krytyki prasowej” – podsumowała Jolanta Hajdasz.

CMWP SDP stanowczo apeluje o odtajnienie materiałów z tego procesu oraz zapowiada wystąpienie do prezydenta RP Andrzeja Dudy z prośbą o ułaskawienie niesłusznie skazanego dziennikarza.

