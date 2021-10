CNN: Hakerzy z Rosji szpiegują sieci rządów europejskich Alert

Źródło: freepik

Hakerzy, odpowiedzialni za atak na Solar Winds, próbują przeniknąć do amerykańskich i europejskich sieci rządowych – informuje CNN.

Hakerzy z Rosji, którzy w 2020 roku zaatakowali amerykańskie agencje federalne, znów dali o sobie znać. Zdaniem CNN, w ostatnich miesiącach próbowali infiltrować amerykańskie i europejskie sieci rządowe.

Charles Carmakal z Mandiant, spółki zajmującej się cyberbezpieczeństwem, stwierdził, że rosyjska grupa włamała się do kilkudziesięciu firm technologicznych. – Grupa wykorzystała nowe techniki do szpiegowania w Europie i USA. Zagraża to funkcjonowaniu wielu jednostek rządowych, organizacji oraz dostawców technologii – powiedział Carmakal w rozmowie z CNN. Nie podał jednak nazw dostawców, którzy zostali zaatakowani.

Grupa hakerów jest najbardziej znana z wykorzystywania oprogramowania firmy Solar Winds. Przestępcy włamali się wtedy do co najmniej dziewięciu agencji amerykańskich. Incydent ujrzał światło dzienne w grudniu 2020 roku.

CNN/Jędrzej Stachura