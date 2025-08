Co piąty beneficjent programu NaszEauto ma niskie dochody

Przez pół roku funkcjonowania programu NaszEauto po dotacje do elektryków zgłosiło się już 9159 osób. Na razie wypłacono je dla 207 beneficjentów. Na ich konta miało trafić łącznie blisko 6 miliona złotych. To oznacza, że wykorzystano niecałe 0,4 procenta budżetu. Tymczasem co piąty beneficjent programu ma niskie dochody.

Uruchomiony 3 lutego 2025 roku przez rząd koalicji 15 października priorytetowy program NaszEauto, pozwala na uzyskanie nawet do 40 tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji do zakupu, leasingu bądź wynajmu długoterminowego osobowych samochodów z napędem elektrycznym. O dofinansowanie, inaczej niż poprzednim programie, czyli Mój elektryk, mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne, w tym prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą.

Do 31 lipca 2025 roku, a więc przez blisko pół roku od uruchomienia NaszEauto Polacy złożyli wnioski o bezzwrotne finansowe wsparcie przy nabyciu 9159 zeroemisyjnych aut. W samym lipcu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, operatora programu wpłynęło 2497 wniosków, co było miesięcznym rekordem.

Co piąty wniosek o dotację za niskie dochody

Na razie najwięcej wniosków o dotacje, bo 5809 złożyły osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą (63,4 procent wszystkich). Przysługuje im do 30 tysięcy złotych do zakupu auta lub dofinansowania opłaty wstępnej w przypadku leasingu lub najmu długoterminowego. Zdecydowana większość, bo aż 91,8 procent z nich wybrało to drugie rozwiązanie. Dodatkowo samozatrudnieni mogą otrzymać do10 tysięcy złotych za zezłomowanie samochodu z napędem spalinowym (nie wcześniej przed 1 lutego 2020 roku). O takie wsparcie ubiega się 429 przedsiębiorców, czyli 7,4 procent.

Osoby fizyczne złożyły dotychczas 2 564 wnioski (blisko 28 procent), a posiadacze karty dużej rodziny przesłali 786 takich dokumentów (8,6 procent). Tym pierwszym przysługuje do 18 750 złotych podstawowej premii oraz dodatkowo do 10 000 złotych za złomowanie auta i 11 250 złotych, jeśli dochód roczny beneficjenta ostatecznego jest niższy niż 135 tysięcy złotych. Większość, bo 85,8 procent kupiła elektryki za gotówkę. O bonus za zezłomowanie wystąpiły 783 osoby, czyli 30,5 procent. O dofinansowanie z powodu niskich dochodów (11 250 złotych miesięcznie) ubiegało się 1 364 wnioskodawców, czyli nieco ponad połowa (53,2 procent).

Osoby fizyczne posiadające kartę dużej rodziny mogą otrzymać do 30 000 złotych podstawowego wsparcia oraz po 5 000 złotych premii za złomowanie oraz niskie dochody. Z autami z silnikiem spalinowym pożegnało się ostatecznie 252 polskich rodzin z co najmniej trójką dzieci, czyli 32,1 procent wnioskodawców z tej grupy. O bonus za niskie dochody wystąpiło 53,5 procent przyszłych wielodzietnych beneficjentów.

W sumie zezłomowano 1 464 aut z tradycyjnym napędem, czyli wymiana nie była powszechna (blisko 16 procent). O dodatkowe wsparcie w związku z niskimi dochodami zwróciły się 1783 osoby, czyli był to blisko co piąty złożony wniosek (19,5 procent), ale jeśli uwzględni także samozatrudnionych.

Wypłacono dotacje tylko dla 207 beneficjentów

Program NaszEauto obejmuje (tylko) samochody kategorii M1 o wartości do 225 tysięcy złotych netto (276,75 tysięcy brutto). Aby móc się ubiegać o dotację najpierw trzeba kupić nowe auto z napędem elektrycznym lub je wyleasingować albo podpisać umowę najmu długoterminowego (musi dojść do przekazania pojazdu) i je zarejestrować. Należy także wykupić ubezpieczenie od OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz auto casco. To oznacza spore wydatki na poziomie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Przez pół roku od uruchomienia programu zatwierdzono 418 wniosków, czyli 4,6 procent tych, które wpłynęły do NFOŚiGW. Jednak jak na razie dotacje wypłacono tylko dla 207 osób na łączną kwotę blisko 6 milionów złotych. To oznacza, że przekazano niecałe 0,4 procenta budżetu programu, wynoszącego ponad 1,6 miliarda złotych.

Obowiązujący obecnie regulamin przewiduje aż 11 etapów rozpatrywania wniosku. Do wypłaty może dojść nawet po 170 dniach roboczych (na samo przekazanie środków po zawarciu umowy i dostarczeniu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia zarezerwowano do 45 dni kalendarzowych). Jak widać urzędnikom się nie spieszy. Niby po co, skoro są dodatkowo zabezpieczeni? – Naruszenie tych terminów przez NFOŚiGW nie stanowi podstawy do roszczeń ze strony wnioskodawcy – czytamy w regulaminie naboru wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego realizowanego w ramach programu priorytetowego NaszEauto.

Minęło blisko 7 tygodni, a zapowiadanych zmian nie ma

Co ciekawe, według statystyk zamieszczonych na rządowym portalu gov.pl (Statystyki – Elektromobilność – Portal Gov.pl) budżet programu NaszEauto ciągle wynosi 1613,78 milionów złotych (373,75 miliona euro). Tymczasem 20 czerwca 2025 roku unijna Rada do spraw ekonomicznych i finansowych (ang. Economic and Financial Affairs Council, ECOFIN), zatwierdziła rewizję polskiego Krajowego Planu Odbudowy, w tym zaproponowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiany w programie NaszEauto.

Resort zaproponował, żeby zmniejszyć budżet programu o 100 milionów euro, do 273,75 milionów euro, i przesunąć te pieniądze na termomodernizację placówek oświatowych. Jednocześnie katalog beneficjentów programu NaszEauto miał być poszerzony o organizacje pozarządowe, instytucje i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, placówki medyczne i edukacyjne oraz parki narodowe. Dotacje miały przysługiwać także na minibusy (kategoria M2) i lekkie samochody dostawcze (N1). Miałoby pozwolić na znacznie większą alokację budżet programu i zapobiec przepadkowi niewykorzystanych pieniędzy z KPO. Minęło 45 dni a nowego regulaminu wciąż nie ma. Ciągle obowiązuje ten z 30 stycznia 2025 roku.

Tomasz Brzeziński