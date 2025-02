Coraz bliżej lądowania człowieka na Księżycu. Nowa misja zbada, czy da się tam produkować tlen i wodór

Lądownik Blue Ghost, stworzony przez prywatną firmę Firefly Aerospace, przygotowuje się do lądowania na Księżycu. Naukowcy przewidują, że stanie się to 2 marca, a lądowanie będzie miało miejsce na Morzu Przesileń (łac. Mare Crisium). Celem misji jest m.in. zbadanie możliwości wykorzystania minerałów księżycowych oraz wody do produkcji tlenu i wodoru – składników paliwa rakietowego. Sukces takich badań może oznaczać budowę stałej bazy na Księżycu.

Blue Ghost rozpoczął swoją podróż 9 lutego 2025 roku. Po kilkunastu dniach dotarł na wysoką orbitę eliptyczną, skąd 13 lutego wykonał niezwykłe zdjęcia niewidocznej z Ziemi strony Księżyca. Fotografie ukazują skalistą powierzchnię pokrytą licznymi kraterami oraz południowy biegun Srebrnego Globu. Wczoraj firma udostępniła zdjęcia z zaledwie 120 km nad powierzchnią Księżyca.

Misja Blue Ghost to część inicjatywy NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Celem jest m.in. stworzenie systemu dostaw na Księżyc, który umożliwi dalsze misje badawcze i komercyjne.

Badania powierzchni Księżyca

Blue Ghost, po lądowaniu, przez około 14 dni ziemskich będzie zbierać dane na temat regolitu i pyłu księżycowego.

Wśród cennych surowców, które mogą być eksploatowane na Księżycu, wyróżnia się hel-3, rzadki izotop o potencjale w reaktorach fuzji jądrowej i komputerach kwantowych.

Oprócz tego, naukowcy zbadają możliwość wykorzystania minerałów księżycowych oraz wody do produkcji tlenu i wodoru – składników paliwa rakietowego. Jeśli te plany się powiodą, może to doprowadzić do stworzenia infrastruktury umożliwiającej stałą obecność człowieka na Księżycu, a nawet budowy baz kosmicznych.

Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń misji Blue Ghost jest zaćmienie Słońca widziane z powierzchni Księżyca, które nastąpi 14 marca. Ziemia zasłoni wówczas Słońce na około pięć godzin, rzucając cień na Blue Ghost.

Lądownik z 20 silnikami

Lądownik Blue Ghost został zaprojektowany jako autonomiczny pojazd o zaawansowanej konstrukcji. Maszyna posiada 20 silników odrzutowych i wyposażona jest w panele słoneczne oraz zaawansowane anteny przesyłające komunikaty i wideo w wysokiej rozdzielczości do centrum operacyjnego Firefly w Teksasie.

Kamery i czujniki umożliwią precyzyjne lądowanie, a instrumenty takie jak Lunar PlanetVac pobór próbek gruntu czy reflektor laserowy Next Generation Lunar Retroreflector, który pozwoli dokładnie zmierzyć odległość Księżyca od Ziemi.

Portal Space.com przekazał, że misja potrwa łącznie około 60 dni.