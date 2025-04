CPK wybrało ofertę wartości prawie 1,8 miliarda złotych na tunel kolei dużych prędkości pod Łodzią

Spółka Centralny Port Komunikacyjny wybrała ofertę wartości 1 miliarda 761 milionów złotych na wybudowanie kolei dużych prędkości pod Łodzią – poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. Najkorzystniejsza oferta złożona została przez konsorcjum budowlane PORR.

Zamówienie obejmuje drążenie tunelu dla pociągów dalekobieżnych od komory Retkinia do komory Fabryczna wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tunelu, komór i linii kolejowej. Ofertę oceniono najwyżej spośród pięciu zgłoszonych, według kryteriów uwzględniających cenę (70 procent) oraz doświadczenie i kompetencje wykonawcy (30 procent).

Tunel jest częścią kluczowej linii nr 85 – tzw. kolejowego Y – która do 2032 roku połączy Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią, a do 2035 roku umożliwi najszybsze połączenia także z Wrocławiem i Poznaniem. Prace budowlane mogą ruszyć jeszcze w 2025 roku.

– Inwestycja CPK w Łodzi to element infrastruktury strategicznej, który stanowi też ogromny impuls dla regionu łódzkiego i dobrą wiadomość dla mieszkańców. Tunel dalekobieżny CPK jest kluczowym elementem trasy KDP, która zbliży Warszawę do Łodzi, (…) co przełoży się na bezkonkurencyjne czasy przejazdów nie tylko między tymi miastami, ale też np. do Poznania i Wrocławia – powiedział, cytowany w komunikacie, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

Najdłuższy i najszerszy tunel kolejowy

Jak informuje CPK, tunel zostanie wydrążony tarczą TBM, będzie miał średnicę ok. 14 metrów i długość 4,6 km. Znajdą się w nim dwa tory umożliwiające jazdę w obu kierunkach z prędkością do 160 km/h. Będzie to najdłuższy i najszerszy tunel kolejowy wydrążony jednym odcinkiem w Polsce. Ze względu na przebieg pod gęsto zabudowanym centrum Łodzi, projekt wymaga zastosowania zaawansowanych rozwiązań zabezpieczających.

Spółka podpisała także osobny kontrakt z firmą Albraco na przeprowadzenie blisko 70 analiz i badań technicznych budynków. Wykonawca tunelu będzie zobowiązany do dalszych analiz geotechnicznych i zabezpieczeń już na etapie projektu wykonawczego.

– Jednym z najważniejszych zadań spółki jest wydrążenie tunelu dla KDP pod centrum Łodzi z zapewnieniem maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańców. Zlecone przez nas dodatkowe ekspertyzy stanu technicznego budynków na trasie przebiegu tunelu pokazują, że podchodzimy do realizacji tego wymagającego projektu w sposób odpowiedzialny i z zachowaniem najwyższych standardów realizacyjnych – zaznaczył, cytowany w komunikacie, prezes CPK Filip Czernicki.

Umowa z konsorcjum PORR ma zostać podpisana jeszcze w tym kwartale. Wykonawca będzie miał 48 miesięcy na realizację inwestycji, licząc od daty zawarcia umowy, której termin uzależniony jest od rozstrzygnięcia ewentualnych odwołań.

Tunel w Łodzi to jedna z najbardziej zaawansowanych inwestycji kolejowych CPK. Trwa już wzmacnianie fundamentów Łódzkiego Domu Kultury, a w maju zakończą się roboty przy komorze startowej Retkinia. Równolegle rozpoczęła się budowa komory odbiorczej Fabryczna.

Kolejowy tunel CPK w Łodzi to druga tego typu inwestycja w mieście. W odróżnieniu od tunelu średnicowego, który buduje spółka PKP PLK, będzie przeznaczony głównie dla pociągów dalekobieżnych, w tym przede wszystkim kolei dużych prędkości. Na terenie miasta szybkie pociągi będą zatrzymywać się na dworcu Łódź Fabryczna. Wyjście tunelu na powierzchnię zaprojektowane jest na południowy zachód od Łodzi Kaliskiej, w okolicach osiedla Retkinia i istniejącej linii kolejowej nr 14. Dalej trasa poprowadzi na zachód – w stronę Sieradza, za którym będzie rozwidlenie w kierunku Poznania i Wrocławia.

