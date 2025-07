CUPRA odświeżyła cennik dla Formentora. Bestseller hiszpańskiej marki dostępny już za 131 400 zł

Formentor to jeden z najchętniej wybieranych modeli marki CUPRA.

W ramach oferty Leasing Jak Abonament CUPRA Formentor jest teraz dostępna z miesięczną ratą zaczynającą się od 603 złotych.

Dla klientów indywidualnych bestseller hiszpańskiej marki jest dostępny już od 131 400 zł.

W 2024 r. Formentor osiągnął sprzedaż na poziomie 111 300 egzemplarzy, czym zapewnił sobie tytuł bestsellera CUPRY. Model ten był też chętnie wybierany przez piłkarzy FC Barcelony w ramach współpracy katalońskiego klubu z hiszpańską marką. Na takie uznanie zasłużył sobie bez wątpienia sportowymi osiągami, wyjątkowym designem i wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Dzięki najnowszej aktualizacji cennika CUPRA Formentor jest teraz dostępna w jeszcze bardziej atrakcyjnych warunkach.

Pozory mylą? Nie w przypadku Formentora

Drapieżny design, oryginalne detale i stylowe kolory to elementy, które od razu rzucają się w oczy przy pierwszym kontakcie z Formentorem. Odzwierciedlają one jego sportowe osiągi – w wersji PHEV o mocy 204 KM, jest w stanie rozpędzić się do 210 km/h, a wersja VZ (333 KM) nawet do 250 km/h. Przy takiej konfiguracji osiągnięcie prędkości 100 km/h zajmuje niecałe 5 sekund.

Po wejściu do środka kierowcę wita wielofunkcyjna kierownica, 13-calowy ekran systemu infotainment, dynamiczna konsola środkowa oraz ambientowe oświetlenie LED. Już w pierwszych minutach podróży użytkownik odczuje obecność najnowocześniejszych technologii, których celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy. Aktywny tempomat ACC dostosuje prędkość do warunków drogowych, system Side Assist poinformuje o obecności obiektów w martwym polu, a Lane Assist utrzyma pojazd na pasie ruchu. Do tego dochodzi funkcja rozpoznawania znaków drogowych, 374-milimetrowe hamulce Akebono, wzmacniające siłę hamowania, oraz rozdzielacz momentu obrotowego, zapewniający większą kontrolę nad autem w każdych warunkach pogodowych. Wrażenia z jazdy wzmocni natomiast nagłośnienie Sennheiser®.

Formentor w atrakcyjnej cenie dla klientów indywidualnych

CUPRA Formentor dostępna jest w 4 wersjach silnikowych: benzyna, hybryda mHEV, hybryda Plug-in i diesel. Pierwsza z nich, z napędem 1.5 TSI o mocy 150 KM i 6-biegową skrzynią manualną, kosztuje obecnie 131 400 zł. Za wyższe osiągi, gwarantowane przez silnik 2.0. TSI o mocy 204 KM, napęd na 4 koła i automatyczną skrzynię biegów DSG, klienci indywidualni zapłacą 163 700 zł.

Hybryda mHEV (1.5 eTSI mHEV o mocy 150 KM DSG, automatyczna skrzynia 7-biegowa) jest dostępna już od 146 800 zł, a Plug-in (1.5 e-HYBRID o mocy 204 KM DSG, automatyczna skrzynia 6-biegowa) od 200 200 zł. Cena diesela z silnikiem 2.0. TDI o mocy 150 KM i automatyczną skrzynią biegów DSG zaczyna się od 147 800 zł.

Pod maską sportowego Formentora VZ znajdziemy z kolei 3 rodzaje silników. Benzynowy 2.0 TSI o mocy 265 KM z 7-biegową skrzynią automatyczną DSG wiąże się z kosztem 206 600 zł. Z kolei opcję 2.0 TSI o mocy 333 KM z napędem na 4 koła i automatyczną skrzynią biegów DSG można nabyć za 233 500 zł. Cena hybrydy Plug-in 1.5 e-HYBRID o mocy 272 KM z 6-biegową skrzynią automatyczną DSG kształtuje się na poziomie 252 800 zł.

Oferty dla klientów korporacyjnych od 603 złotych miesięcznie

Klienci CUPRA maja także możliwość skorzystania z finansowania Volkswagen Financial Services. W ramach oferty Leasing Jak Abonament CUPRA Formentor jest dostępna teraz już od 603 zł miesięcznie, a w przypadku Formentora VZ – od 955 zł. Z kolei w opcji Kredyt Jak Abonament wersję standardową można mieć już za 1 031 zł miesięcznie, a VZ – za 1 619 zł*.

Więcej informacji można uzyskać u dealerów marki CUPRA oraz na stronie www.cupraofficial.pl

*Leasing JAK ABONAMENT: opłata wstępna: 0-30%, okres leasingu: 48 miesięcy, roczny przebieg 10 000 km, finalna rata określona w umowie. Oferta dla przedsiębiorców. Ilekroć mowa jest o miesięcznym koszcie elementu wyposażenia opcjonalnego rozumie się przez to zwiększenie raty miesięcznej CUPRA Leasing Jak Abonament wyliczonej dla przedsiębiorców, przygotowana przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.. Prezentowane miesięczne raty to wartość netto rat dla oferty CUPRA Leasing Jak Abonament. Ceny przyjęte do kalkulacji rat dostępne są w salonach. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa Kredyt Jak Abonament: podana kwota stanowi miesięczną ratę brutto wyliczoną dla wskazanych powyżej założeń, finalna rata określona w umowie. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,78%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 139 140 zł, całkowita kwota do zapłaty 182 693 zł, oprocentowanie zmienne 6,00%, całkowity koszt kredytu 43 553 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 29 532 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 4 700 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 9 321 zł), 47 miesięcznych rat równych po 1 951 zł; rata finalna 89 050 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 12.03.2025 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele SEAT-a i CUPRA przy skorzystaniu z ubezpieczenia komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie jest wiążący. Zawarte w tym dokumencie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Pod nazwą CUPRA Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).

CUPRA

Zmiana potrzebuje liderów – a CUPRA wierzy, że prawdziwy postęp rodzi się z radykalnych przełomów, z przekraczania oczekiwań i łamania konwencji. Od momentu swojego debiutu w 2018 roku marka zmienia oblicze branży motoryzacyjnej, będąc inicjatorem kreatywności i katalizatorem zmian.

W zaledwie siedem lat CUPRA wprowadziła na rynek siedem modeli i sprzedała ponad 800 000 samochodów na całym świecie. Każdy model CUPRA to połączenie ekspresyjnego designu, wyjątkowej estetyki i sportowych osiągów. W pełnej gamie modelowej znajdują się: CUPRA Ateca – pierwszy model z logo CUPRA, CUPRA Leon – przeprojektowany i rozwinięty jako niezależny model marki, CUPRA Formentor – pierwszy samochód zaprojektowany w całości przez CUPRA i jednocześnie jej najlepiej sprzedający się model, CUPRA Born – pierwszy w pełni elektryczny samochód marki, CUPRA Tavascan – elektryczne SUV-coupé, oraz CUPRA Terramar – sportowy SUV marki. W 2026 roku do oferty dołączy CUPRA Raval – radykalna wizja miejskiego auta elektrycznego.

CUPRA to coś więcej niż samochód. To przekonanie. CUPRA Tribe to zespół ambasadorów, którzy kwestionują normy i przełamują bariery, które powstrzymują innych. Wśród nich są m.in. najbardziej utytułowany hiszpański olimpijczyk Saúl Craviotto, reżyser filmowy J.A. Bayona, niemiecki bramkarz Marc ter Stegen oraz dwukrotna zdobywczyni Złotej Piłki i nagrody FIFA The Best, Alexia Putellas. CUPRA obsesyjnie dąży do tego, by wzbudzać emocje – zarówno na drodze, jak i poza nią. Marka jest oficjalnym partnerem motoryzacyjnym FC Barcelony, sponsorem premium Premier Padel Tour oraz uczestnikiem wyścigów Formuły E we współpracy z Kiro Race Co.

www.cupraofficial.com