Czarny Księżyc w Polsce. To będzie najciemniejsza noc lata

Czarny Księżyc nad Polską już w sobotę rano. Nie będzie widoczny nawet ten skrawek, który jest widoczny na tym zdjęciu. Niebo ogarną egipskie ciemności / Fot: East News

Już jutro, 23 sierpnia, będziemy świadkami rzadkiego zjawiska – Czarnego Księżyca. Księżyc pozostanie tego dnia niewidoczny, a jego brak stworzy idealne warunki do obserwacji nocnego nieba. Kolejna taka okazja dopiero w 2028 r.

Określenie „Czarny Księżyc” (Black Moon) jest używane w kulturze popularnej dla opisania rzadkich układów faz naszego naturalnego satelity.

Czym jest Czarny Księżyc?

Najczęściej oznacza on drugi nów w tym samym miesiącu kalendarzowym. A przypomnijmy, że nów to taka faza Księżyca, w której Słońce oświetla tylko niewidoczną z Ziemi stronę Srebrnego Globu.

Podwójne wystąpienie nowiu w jednym miesiącu zdarza się niezwykle rzadko. Następny Czarny Księżyc zobaczymy dopiero w sierpniu 2028 roku.

Kiedy Czarny Księżyc w Polsce?

To niezwykłe zjawisko przypada w Polsce 23 sierpnia 2025 roku, a dokładny moment nowiu wyznaczono na godzinę 8:06 czasu polskiego. Oznacza to, że poprzedzająca nów noc z 23 na 24 sierpnia będzie najciemniejszą nocą lata.

Brak światła księżycowego pozwoli zobaczyć na niebie znacznie więcej niż zwykle – od tysięcy gwiazd Drogi Mlecznej po jasne planety, takie jak Jowisz i Wenus. Ale – co ważne – samego Czarnego Księżyca nie zobaczymy.

Ta noc będzie także okazją do podziwiania Perseidów, efektownych rojów meteorów, które co roku rozświetlają sierpniowe niebo. Aby w pełni skorzystać z tego spektaklu, najlepiej wybrać się poza miasto, z dala od sztucznego oświetlenia.