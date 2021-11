Czarny Piątek nadciąga: drożyzna i ryzyko blackoutu. Europejczycy mogą pójść polską drogą Alert

Żarówki. Fot. Pixabay

Die Welt podaje, że w najbliższy piątek zwany Czarnym Piątkiem ze względu na wyprzedaże przedświąteczne w sklepach regulator niemiecki jest zobowiązany przedstawić taryfy z cenami energii na 2022 rok. Rośnie ryzyko długotrwałej drożyzny na rynku energii w całej Europie, a także groźba blackoutów.

Firmy energetyczne miały zwrócić się o podwyżkę rzędu średnio 24,6 procent, ale niektórzy z nich domagają się nawet podwojenia cen. Oznacza to podwyżkę dla niektórych gospodarstw domowych w Niemczech ze zużyciem rocznym 20 tysięcy KWh o średnio 369 euro rocznie. To podwyżka nieduża dla zamożniejszych obywateli, ale biedniejsi odczują ją boleśnie, zwiększając stopień ubóstwa energetycznego u zachodniego sąsiada Polski.

Nie pomogą panele słoneczne zapewniające w zimie energię w ograniczonym stopniu. Zaszkodzą rekordowe ceny uprawnień do emisji CO2, rekordy cen energii na rynku europejskim i wyższe opłaty sieciowe. Niemcy rozważają rekompensaty cen energii na wzór rozwiązania szykowanego przez Polskę. Jest to tym ważniejsze, że kryzys energetyczny zwiększa ryzyko czasowych wyłączeń dostaw energii do gospodarstw domowych. Prawie 300 tysięcy z nich jest odcinanych każdego roku.

Austria rozpoczęła już kampanię informacyjną na temat sposobów postępowania w razie blackoutu. Zachęciła obywateli do gromadzenia zapasów pożywienia na 15 dni. – Pytanie nie dotyczy tego czy nadejdzie blackout, ale kiedy do niego dojdzie – powiedziała minister obrony Austrii Klaudia Tanner.

Komisja Europejska zachęciła państwa członkowskie do interwencji w ceny energii poprzez rynkową obniżkę obciążeń je podnoszących. Dopuściła też możliwość subsydiów jak rekompensaty mające zostać zastosowane w Polsce w 2022 roku. Nie ma jednak długofalowej odpowiedzi na kryzys energetyczny zagrażający długotrwałą drożyzną oraz większym ryzykiem blackoutów.

Die Welt/Wojciech Jakóbik