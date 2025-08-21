Czerwone mrówki paraliżują górnictwo w Australii

Plaga jadowitych mrówek ognistych zaatakowała kopalnie największego koncernu górniczego BHP w Australii. Stworzenia te żywią się wszystkim co popadnie, niszcząc florę i faunę tego kraju, Są one niebezpieczne również dla ludzi, dlatego powołana została specjalna instytucja do walki z nimi, która cel ten uznała za narodowy priorytet.

Australijskie media biją na alarm w związku z plagą czerwonych mrówek, które zadomowiły się kopalniach tego kraju. Mrówki te tylko z nazwy są podobne do ich polskich kuzynów. Te australijskie są dużo większe, niezwykle żarłoczne i niebezpieczne dla ludzi. Ich użądlenia są bolesne, a nadmierna ich ilość powoduje nieprzewidziane zgony. Tu nazywane są one mrówkami ognistymi i są uważane za gatunki inwazyjne, żywiące się australijską florą i fauną, a także wypierające lub eliminujące rodzime gatunki.

Mrówki zagrożeniem dla kraju

Stołeczna stacja telewizyjna 9News, kilka dni temu zażądała, aby największy globalny koncern górniczy BHP, w którego kopalniach zagnieździły się te stworzenia, podjął z nimi skuteczną walkę. Ich siedliska zostały wykryte przez psy tropiące wydzielanie się gazów w kopaniach tego górniczego giganta.

Według danych Narodowego Programu Eliminacji Mrówek Ognistych (NFAEP) w większej części kraju istnieje duże ryzyko wystąpienia tej plagi. Przedstawiciele tej instytucji twierdzą, że nie chodzi o to, żeby firmy płaciły za wszystko, co się dziej na ich terenie. Jednak rząd zdaniem tego medium winien koordynować działania, aby takie epidemie nie pochłaniały zasobów tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Wydawany w Melbourne dziennik Herald Sun sygnalizuje, że inwazyjne mrówki ogniste rozprzestrzeniły się na pięć kolejnych kopalni w Centralnym Queensland. NFAEP powiązał epidemię z paletą cegieł, którą przechowywano w glebie i przetransportowano na odległość ponad 800 km ze strefy bezpieczeństwa biologicznego mrówek ognistych. Instytucja ta uważa, że koncern BHP winien zapłacić za leczenie i walkę z tymi szkodnikami. Jej dyrektor powiedział, że wyeliminowanie mrówek ognistych jest wspólną odpowiedzialnością społeczności i że współpraca z górniczą branżą ma kluczowe znaczenie dla likwidacji zagrożenia z ich strony.

Historia mrówek australijskich

Czerwone mrówki ogniste po raz pierwszy wykryto w południowo-wschodnim Queensland w 2001 roku, a celem ogólnokrajowego programu współfinansowanego z funduszy lokalnych było całkowite wyeliminowanie tego szkodnika do 2032 roku. Według NFAEP gatunki inwazyjne są w stanie przetrwać w 97 procentach środowiska Australii i rozprzestrzeniać się wszędzie , gdzie mogą mieć kontakt z ziemią.

Mrówki, które od lat dziewięćdziesiątych XX wieku są przyczyną setek zgonów w USA, mogą, według krajowych organizacji zajmujących się alergenami, wywołać poważne reakcje u setek tysięcy osób, gdyby gatunek ten stał się endemiczny w Australii. Ich wytępienie według NFAEP stało się priorytetem narodowym.

Adam Maksymowicz