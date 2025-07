We wrześniu wypłacona zostanie tzw. 14 emerytura/ Fot. Bartlomiej Magierowski / East News

Już we wrześniu 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaci kolejną, czternastą emeryturę. To dodatkowe świadczenie trafi do milionów emerytów i rencistów w całej Polsce. Sprawdź, kto i ile dostanie, i kiedy pieniądze pojawią się na kontach. Nie wszyscy też dostaną dodatkową kwotę.

W 2025 roku pełna wysokość czternastki to 1 878,91 zł brutto, czyli około 1 709,81 zł netto (po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej).

Kiedy wypłata 14. emerytury?

Będzie wypłacona we wrześniu 2025 roku. Razem z comiesięczną emeryturą lub rentą. Świadczenie pojawi się na kontach seniorów w standardowych terminach wypłat ZUS: 1., 5., 6., 10., 15., 20. lub 25. dnia miesiąca. Najpóźniej pieniądze trafią do emerytów i rencistów do 25 września.

Co ważne, nie trzeba składać żadnych wniosków. Czternastka zostanie wypłacona automatycznie, podobnie jak w poprzednich latach.

Ile wyniesie czternasta emerytura i kto jej nie dostanie

Pełne świadczenie otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto miesięcznie. Jeśli ktoś pobiera więcej, obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że kwota czternastki będzie stopniowo pomniejszana o kwotę przekroczenia limitu 2 900 zł.

Osoby, których emerytura przekracza około 4 678,91 zł brutto, nie otrzymają czternastki. To dlatego, że przy wyliczeniu zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę” końcowa kwota dodatku byłaby niższa niż 50 zł brutto. To ustawowe minimum, poniżej którego czternastka nie jest wypłacana.