Czy afera taśmowa ujawniona przez TV Republika spowoduje upadek rządu?

Od kilkudziesięciu godzin polskie media pełne są spekulacji, co zawierają tzw. taśmy prawdy, czyli nagrania, których zapowiadała TV Republika. Afera podsłuchowa AD 2025 – zdaniem dziennikarzy konserwatywnych – może skompromitować rząd Donalda Tuska i doprowadzić do jego upadku.

Czy perspektywa końca koalicji PO, TD i Lewicy jest realna? Poprzednie doświadczenia sprzed 11 z taśmami kompromitującymi też rząd Donalda Tuska i PO dowodzą, że mogą doprowadzić do kryzysu w koalicji.

Taśmy Tuska

Czy jednak teraz, z powodu podsłuchanych rozmów polityków może dojść do wcześniejszych wyborów parlamentarnych? To bardzo prawdopodobne, chociaż, mimo publikacji części nagrań, wydaje się, że nie ujawniono wszystkich taśm zdobytych przez dziennikarzy TV Republika Cezarego Gmyza i Piotra Nisztora.

Redakcja TV Republika od kilku dni zapowiadała ujawnienie taśm w poniedziałek o godz. 20.20 na swojej antenie. W piątek fragmenty nagrań przeniknęły do sieci. Pokazała je też telewizja wPolsce24.

TV Republika od kilkunastu godzin na swojej stronie internetowej publikuje wiele informacji związanych z aferą taśmową. A do słuchania nagrań na X nawawia szef Republiki Tomasz Sakiewicz. nazywając je „taśmami Tuska”.

Jak mecenas Giertych z premierem Tuskiem

Stacja, z powodu gorącej dyskusji o taśmach, zdecydowała na wcześniejsze opublikowanie niektórych nagrań. „Dziś na naszej antenie ujawniliśmy fragmenty taśm – głównie rozmowy Donalda Tuska z Romanem Giertychem. Rozmówców było jednak trzech. Opublikowane fragmenty pochodzą z 2019 roku, jednak już w poniedziałek o godz. 20:20 wyemitujemy ciąg dalszy. I to sprzed kilku miesięcy” – zapewnia redakcja stacji.

Jak napisano na stronie TV Republika nagrani zostali czołowi politycy PO. „Na nagraniu słychać wyraźnie, jak Giertych żali się Tuskowi, że ówczesny szef Platformy Obywatelskiej – Grzegorz Schetyna zablokował mu drogę do startu – zarówno do Senatu, jak i Sejmu. Poseł PO mówi, że przekazał podpisy poparcia Stanisławowi Gawłowskiemu” – podkreślono na portalu TV Republika.

„Staszek (…) dostał moje podpisy…”

Na nagranych słychać Giertycha. „No bo on, słuchaj, gdyby nie to, że ja miałem podpisy, a ja nie startowałem, bo zdecydowałem, że nie będę ryzykował na jakieś wiesz, bo ja odebrałem, że on mnie wystawia do tego na te Łomianki, czyli północny” – mówi na nagraniu adwokat wielu polityków PO, a od niedawna również działacz tej partii. „Odebrałem to tak, że ktoś chce mi dokopać i przy okazji tobie zaszkodzić. Że popierany przez ciebie kandydat przegrał. No niestety by ci zaszkodził i on słuchaj mu zabrał to. Ale Staszek, ponieważ dostał moje podpisy, to zarejestrował komitet i wtedy on się zorientował, że on i tak wystartuje” – powiedział w części ujawnionych nagrań Giertych.

W sobotę po ujawnieniu przez TV Republika nagrań, korzystający z azylu politycznego na Węgrzech a ścigany przez polski rząd, poseł PiS Marcin Romanowski zapowiedział złożenie do prokuratury zawiadomienia o przestępstwie, którego – zdaniem parlamentarzysty – mieliby dopuścić się „bohaterowie” podsłuchanych rozmów.

Przestępstwo Giertycha – zawiadomienie Romanowskiego

„W związku z informacjami ujawnionymi dziś przez Republikę, złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyborczego przez Romana Giertycha, Stanisława Gawłowskiego i inne nieustalone osoby” – przekazał w sieci poseł Romanowski.

Dalej poseł Romanowski wyjaśnia, że to, co zrobił adwokat jest złamaniem prawa, nie tylko wyborczego. „Z nagrania wynika, że w 2019 r. Giertych miał – na potrzeby rejestracji siebie jako kandydata – zbierać podpisy <<in blanco>>, czyli co najmniej bez wskazania kandydata. Następnie przekazał je na potrzeby rejestracji Gawłowskiego jako kandydata do Senatu. To nie tylko obejście prawa – to przestępstwo z art. 248 pkt 6 k.k., które polega m. in. na manipulacji przy listach poparcia, jeśli podpisy są składane bez pełnej informacji i o komitecie, i o kandydacie” – podsumował Romanowski.

Doniesienie do prokuratury posła Romanowskiego to jeden z pierwszych skutków afery taśmowej w TV Republika. Jak zapowiadają dziennikarze, nie ostatni. Eksperci i politolodzy spodziewają się wręcz trzęsienia ziemi na polskiej scenie publicznej.

Kulisy funkcjoniowania grupy Tuska

Jarosław Olechowski z TV Republika oficjalnie napisał na X o ujawnieniu przez stację nagrań [podajemy wpisy w wersji oryginalnej – red.]. „Redakcja śledcza @Republika TV dotarła do materiałów odsłaniających kulisy funkcjonowania grupy polityków skupionych wokół @donaldtusk. Zapis tych rozmów pokazuje ich sposób myślenia o polityce. Stosunek do Polski i Polaków” – zaznaczył Olechowski.

Szanowni Państwo,



Redakcja śledcza @RepublikaTV dotarła do materiałów odsłaniających kulisy funkcjonowania grupy polityków skupionych wokół @donaldtusk Zapis tych rozmów pokazuje ich sposób myślenia o polityce. Stosunek do Polski i Polaków. Poznajemy relacje panujące w tym… — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) June 14, 2025

„Przez ostatnie kilka tygodni weryfikowaliśmy autentyczność materiałów, które zdobyliśmy. Wiedza o tym, że je mamy dotarła do ludzi władzy. Zapewne stąd zmasowany policyjno-prokuratorski nalot, którego ofiarami od kilkunastu dni są organizacje i ludzie związani z Republiką” – wyjaśnił dziennikarz TV Republiki.

Widzowie i internauci od wielu godzin cytują i komentują część rozmów. „Donald: Boże ja Niemiec muszę uczyć” – napisał na X internauta o pseudonimie B4B. To rozmowa Giertycha z Tuskiem.

Tusk: Ja Niemiec…

Użytkownik sieci znany na X jako Jack Strong pisze o tej samej rozmowie opublikowanej przez TV Republika. Polski premier w chwili szczerości: „<<Ja Niemiec>>” – mówi Tusk. W tle Roman Giertych przekonuje, że to on ma niemieckie pochodzenie” – pisze Strong.

🇵🇱SZOKUJĄCE NAGRANIE!

Polski premier w chwili szczerości: „Ja Niemiec” – mówi Tusk.

W tle Roman Giertych przekonuje, że to on ma niemieckie pochodzenie.

Czy dlatego wszystkie decyzje gospodarcze Tuska podporządkowane są interesowi Berlina?

Polska jako land niemiecki? Właśnie… https://t.co/ij3XiXn3YM — Jack Strong 🇵🇱 (@JackStrongPL) June 14, 2025

Po południu na stronie TV Republika ukazał się artykuł pod tytułem: „Giertych już grozi. Chce zarzutów dla… dziennikarza Republiki” – napisano.

Jak zapewniają dziennikarze i obserwatorzy polskiej sceny politycznej to na pewno nie jest nawet wierzchołek góry lodowej z napisem „Afera taśmiowa”.

