Czy Amerykanie przejmą platformę TikTok?

Autor: Krzysztof Łoziński21 sierpnia, 2025, 16:58

Wydaje się, że administracja Donalda Trumpa chce wykorzystać platformę TikTok do promocji swoich działań w sieci. Właśnie założony profil Białego Domu obserwuje na TikTok już ponad 150 tysięcy użytkowników, a opublikowane filmy zostały łącznie odtworzone ponad 4 miliony razy.

150 milionów Amerykanów korzysta z serwisu TikTok.

Lepsze życie

„Każdego dnia budzę się z determinacją, by zapewnić lepsze życie ludziom w całym kraju. Jestem twoim głosem” – zapowiedział w premierowym filmie, opublikowanym na TikToku, Donald Trump.

Pierwszy film opublikowany przez Biały Dom, po niespełna dobie, został odtworzony ponad milion razy.

Co dalej z TikTokiem w USA?

W czerwcu br. Donald Trump podpisał kolejne rozporządzenie, zgodnie z którym właściciel TikToka zyskał kolejne 90 dni na podjęcie decyzji o sprzedaży platformy amerykańskiemu podmiotowi. Był to trzeci raz, gdy prezydent USA przedłużał czas właścicielowi TikToka na sprzedaż.

Wszystko za sprawą ustawy przyjętej przez Kongres, która zmusza chińską spółkę do sprzedaży udziałów TikToka – w przeciwnym razie aplikacja zostanie zakazana w USA. Kongres USA podejrzewa, że TikTok może mieć powiązania z chińskim rządem i może służyć jako narzędzie do inwigilowania użytkowników. Donald Trump wielokrotnie podkreślał, że zależy mu na współpracy z TikTokiem, dlatego wejście administracji Trumpa na platformę nie powinno nikogo dziwić.

