Czy białkowa gorączka nam służy? Naukowcy odpowiadają

Maria Poniatowska

W świecie diet i fitnessu białko urosło do rangi magicznego składnika. Trenerzy i influencerzy zachęcają do jedzenia setek gramów białka dziennie, obiecując szybki przyrost mięśni i spadek wagi. Czy zdrowy, nawet bardzo aktywny człowiek naprawdę tyle go potrzebuje? Trend weryfikują naukowcy w czasopiśmie Nature.

Od ekstraktu z mięsa po shake’a i batony

Choć może się wydawać, że to nowy trend, produkty reklamowane jako źródło białka istnieją od ponad 150 lat. Jak przypomina portal Nature, już w latach 60. XIX wieku niemiecki chemik Justus von Liebig sprzedawał „ekstrakt z mięsa Liebiga” jako tani zamiennik wołowiny, mimo że jego wartość odżywcza była znikoma. „Od tamtej pory białko, w przeciwieństwie do tłuszczów czy węglowodanów, nigdy nie miało złej prasy” – stwierdziła Hannah Cutting-Jones, historyczka żywności z Uniwersytetu Oregon w Eugene.

W latach 2000. badania zaczęły wiązać wysokobiałkowe diety z utratą wagi. W tym samym czasie producenci odkryli, że serwatka, produkt uboczny powstawania sera, świetnie nadaje się na proszek białkowy. Social media zrobiły resztę. Dziś wiele osób wiedzę o suplementach czerpie od influencerów, którzy często nie mają wykształcenia dietetycznego.

Do trendu dołączyła branża spożywcza: dziś białko to nie tylko suplement, znajdziemy go w batonach, jogurtach, a nawet w popcornie.

Ile białka naprawdę potrzebujemy?

Normy żywieniowe dla zdrowych dorosłych mówią o ok. 0,8 g białka na każdy kilogram masy ciała. Jednak w środowisku fitness króluje zasada „gram na funt” (czyli 2,2 g na kg) – prawie trzykrotnie więcej. Badania pokazują jednak, że korzyści w budowaniu mięśni kończą się przy poziomie ok. 1,6 g/kg. Reszta? „To po prostu marnotrawstwo” – mówi prof. Nancy Rodriguez, dietetyczka z Uniwersytetu Connecticut.

Komu zaleca się korzystać z suplementów?

Na suplementacji białkiem mogą skorzystać przede wszystkim osoby starsze, zwłaszcza kobiety po menopauzie, które potrzebują nieco większej ilości tego składnika, by chronić mięśnie i kości. Jeśli jednak ich dieta jest pełnowartościowa, dodatkowe wsparcie w proszku nie jest konieczne. Pomocne może być ono także u osób z obniżonym apetytem, w czasie choroby, gdy trudniej dostarczyć odpowiednią porcję białka w codziennym menu. Korzyści mogą odczuć również pacjenci stosujący leki odchudzające z grupy GLP-1, takie jak Wegovy i Zepbound, które zmniejszają apetyt do tego stopnia, że utrzymanie masy mięśniowej bez suplementacji staje się wyzwaniem. Białko jest istotne także po operacjach bariatrycznych. W procesie regeneracji organizmu i w zachowaniu siły w trakcie intensywnego spadku wagi.

Najczęściej wystarczy dieta, białko w proszku nie jest potrzebne

Dietetycy podkreślają, że suplement to tylko dodatek – warto go włączyć dopiero, gdy dieta nie wystarcza. Samo zwiększenie ilości białka nie zamieni się automatycznie w większą masę mięśniową, może za to obciążać nerki. W przypadku zdrowych osób, które jedzą różnorodnie, często wystarczy to, co znajduje się na talerzu.