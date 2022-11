Czy czeka nas zwrot akcji przed szczytem OPEC+? Alert

Spotkanie komitetu technicznego OPEC+ zaplanowane na drugiego grudnia zostało odwołane – poinformował Interfax powołując się na swoje źródła.

Komitet techniczny to ciało OPEC+, które dokonuje przeglądu sytuacji na rynku ropy przed zebraniem się ciał decyzyjnych organizacji. Komitet techniczny przekazuje swoje prognozy ministerialnemu komitetowi monitorującemu, który przygotowuje na podstawie tych danych rekomendacje co do dalszych działań całego OPEC+. Po przygotowaniu rekomendacji, nad ich wdrożeniem dyskutują ministrowie odpowiedzialni za energetykę lub wydobycie państw OPEC+.

Spotkanie ministerialnego komitetu monitorującego zaplanowano na czwartego grudnia.

W zeszłym tygodniu Wall Street Journal poinformował, że Arabia Saudyjska rozmawia z częścią członków OPEC + na temat zwiększenia produkcji ropy od stycznia o 500 tys. baryłek ropy dziennie. Ten ruch miałby być gestem w kierunku Waszyngtonu, który jest poirytowanym działaniem Rijadu, który razem z pozostałymi członkami OPEC+ ograniczył produkcję ropy od listopada o 2 mln baryłek ropy dziennie, oraz chęć zrównoważenia popytu na ropę ze strony Europy po wejściu w życie embarga na rosyjską ropę 5 grudnia. Arabia Saudyjska od razu zdementowała te informacje, informując, że Królestwo nie rozmawia z nikim z członków OPEC+ przed planowanym spotkaniem.

