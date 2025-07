Według informacji Francuskiej Agencji Prasowej (AFP), w obliczu spadających cen energii elektrycznej, państwowa spółka EDF ma zamiar skupić się na wynikach operacyjnych i wielu uproszczeniach, aby poprawić sytuację finansową. Według ekspertów, decyzja ta degraduje projekty elektrowni w Polsce, Indiach, Kanadzie i innych miejscach poza Europą.

Według źródeł agencji Reuters z 23 lipca, firma ma zamiar skoncentrować się na krajowych projektach jądrowych, a odnośnie do inwestycji zagranicznych, zamierza skupić się na projektach jądrowych w Holandii, Szwecji i Finlandii, gdzie ma większe szanse na wygranie ofert. Reuters przytoczył także opinię innego rozmówcy, w której stwierdził, że degraduje to projekty w Polsce, Indiach, Kanadzie i innych miejscach poza Europą. Oficjalnie EDF nie potwierdziło wycofania się z wyścigu o drugą elektrownię w Polsce.

Europa priorytetem dla EDF

Oficjalne stanowisko EDF, także cytowane przez Reuters, jest takie, że grupa będzie kontynuować swoją działalność międzynarodową, pozostając uważną na rentowność. Zdaniem rzecznika EDF: „Europa zawsze była jej priorytetem i koncentruje się na wzmacnianiu europejskich łańcuchów dostaw”. Zdaniem innego urzędnika rządowego, który także wypowiada się dla agencji: „Ważne jest to, że te międzynarodowe projekty przyczyniają się do wzmocnienia francuskiego przemysłu jądrowego”. Dodatkowo jedno ze źródeł agencji potwierdza, że spółki zależne firmy Framatome i Arabelle, które produkują części reaktorów, będą nadal ubiegać się o dostarczanie międzynarodowych projektów, takich jak AP 1000 w Polsce.

Sytuacja finansowa francuskiej spółki

Jak podała AFP, pomimo wzrostu produkcji jądrowej o 2,5 procent, EDF odnotowała, że w pierwszej połowie roku, wskaźnik rentowności gwałtownie spadł o 17,11 procent do 15,5 miliarda euro, a obroty zmniejszyły się o 1,28 procent do 59,43 miliarda euro. Zysk w tym czasie spadł o 22 procent do 5, 47 miliardów euro, jednak nowy dyrektor generalny Bernard Fontana określił te wyniki jako solidne, odnosząc się do długu grupy, który spadł o 4,4 miliarda euro w porównaniu z końcem 2024 roku i teraz wynosi 50 miliardów. Nowy dyrektor postanowił uspokoić relacje EDF z państwem i przemysłowcami oraz kontynuować poprawę wyników operacyjnych grupy, aby lepiej przygotować ją do rozwijania energii jądrowej we Francji.

Reorganizacja struktury

Nowy szef skupia się na reorganizacji zarządzania i terminie realizacji projektów, dążąc do skrócenia czasu, potrzebnego na przeprowadzenie operacji. „Proces podczas realizacji jest źródłem znaczących zysków w czasie, ale także w kosztach” – zobrazował na konferencji prasowej. Fontana potwierdził plan oszczędności w wysokości miliarda euro rocznie na ogólnych kosztach do 2030 roku, odzwierciedlając chęć uproszczenia organizacji. Zapowiedział także reorganizację, polegającą na „selektywnym podejściu do międzynarodowych inwestycji”, zwłaszcza w zakresie odnawialnych źródeł energii, biorąc pod uwagę plany budowy nowych reaktorów przez Francję. Na stronach EDF znajdziemy także szeroko opisane plany digitalizacji, mającej doskonalić wydajność floty jądrowej. Ma to także poprawić projektowanie i działanie sieci elektrowni jądrowych.

Ostatnie doniesienia agencji Reuters o wycofaniu się francuskiego giganta energetycznego z inwestycji zagranicznych wywołały zaniepokojenie, zwłaszcza w krajach które liczą na takie programy, w tym w Polsce. Faktem jest, że następuje reorganizacja firmy przez nowego dyrektora Bernarda Fontana oraz że Francuzi podjęli decyzję o budowie kolejnych reaktorów u siebie, o czym kilka dni temu pisaliśmy na łamach Biznes Alert. Nie ma jednak podstaw do twierdzeń, że EDF zrezygnuje z przetargu na budowę drugiej elektrowni w Polsce, co zostało również potrwierdzone dziennikarzom Rzeczpospolitej, po zadaniu bezpośredniego pytania francuskiej spółce.

Marcin Jóźwicki