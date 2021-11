Czy Huawei obejdzie sankcje i sprzeda nowy telefon w USA?

Huawei. Fot. Flickr

Smartfon Mate 40 Pro może w końcu pojawić się w USA. Według informacji serwisu ithome.com, Huawei i TD Tech chcą sprzedawać Amerykanom identyczny telefon, ale pod zmienioną nazwą. W ten sposób firma może ominąć sankcje amerykańskie i pozbyć się sprzętu zalegającego w magazynach.

Huawei może wprowadzić na rynek kolejny smartfon za pośrednictwem firmy TD Tech, którą założył wspólnie z Nokią w 2005 roku. Jest to spółka joint venture, która działa głównie w Chinach i skupia się na infrastrukturze sieciowej.

Smartfon o nowej nazwie TD Tech Mate 40 Pro (zamiast Huawei Mate 40 Pro) ukaże się praktycznie bez zmian w stosunku do oryginalnego modelu. Urządzenie nie będzie posiadać brandingu Huawei i nie ma doniesień o jakichkolwiek zmian sprzętowych.

Huawei continues to produce 5G phones in another way, TD Tech entered the network with its version of Mate 40. pic.twitter.com/LHYGcdHtNl

— MyplaceMyworld (@myplace_myworld) November 5, 2021